Torna in Vodafone, per gli ex clienti c’è Vodafone Silver

L’operatore telefonico italiano Vodafone continua a tentare i suoi ex clienti con tante offerte vantaggiose. In quest’ultimo periodo, in particolare, l’operatore sta proponendo la famosa offerta di rete mobile Vodafone Silver. Si tratta di una delle proposte più convenienti dell’operatore e ora è proposta ad alcuni fortunati ex clienti nella sua versione dal costo pari a 9,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone Silver ritorna per tentare gli ex clienti con 100 GB di traffico dati

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta tentando nuovamente i suoi ex clienti con un’offerta strepitosa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile Vodafone Silver. Questa volta, l’operatore ha deciso di riproporre l’offerta nella sua versione standard, dal costo per il rinnovo pari a 9,99 euro al mese. In passato, invece, l’operatore aveva proposto questa offerta anche nella sua versione più economica dal costo di 6,99 euro al mese.

Nello specifico, il bundle di questa versione di Vodafone Silver include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Questa offerta si distingue però dalle altre dell’operatore in quanto include anche diversi minuti per chiamare diverse destinazioni straniere.

L’offerta include ad esempio 1000 minuti per chiamare i numeri Vodafone Albania e 300 minuti per chiamare i seguenti paesi: Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

L’operatore sta comunque inviando un’apposita comunicazione tramite SMS