Half-Life 3: arriva l’attesa conclusione

Dopo anni di silenzi e voci di corridoio, un nuovo rumor riaccende l’entusiasmo dei fan su Half-Life 3. Secondo quanto riportato sembra che il nuovo capitolo potrebbe essere in sviluppo attivo. Stavolta non si tratterebbe di rilanciare il franchise, ma di una chiusura. L’indiscrezione arriva da ComicBook.com, una delle fonti che stanno convergendo verso tale ipotesi. Sembra, quindi, che Valve sarebbe intenzionata a dare finalmente una degna conclusione alla saga di Half-Life. Partendo da dove tutto si era interrotto nel 2007. Il finale aperto di Half-Life 2: Episode Two aveva lasciato i giocatori con il fiato sospeso. Nonostante le promesse di un terzo episodio a breve distanza, il progetto ha attraversato fasi alterne, interruzioni, ripensamenti e silenzi. Ciò ha fatto sì che il terzo capitolo diventasse una sorta di mito.

Half-Life: sta davvero per arrivare il terzo e ultimo episodio?

Half-Life 2, lanciato nel 2004, fu un vero punto di svolta. Grazie alla sua narrazione immersiva integrata all’azione e al rivoluzionario impiego della fisica nel gameplay, il gioco non solo ridefinì il genere degli sparatutto in prima persona. Pose anche nuovi standard. La scelta di proseguire la storia con episodi più brevi sembrava ideale per mantenere vivo l’interesse dei fan senza lunghi tempi di sviluppo. Eppure, proprio al momento di realizzare il terzo episodio, qualcosa è andato storto.