Apple iPhone 16 Pro: arriva una nuova versione luxury

Dopo la collezione Secret Love, Caviar torna a far parlare di sé con una nuova e lussuosa proposta. Si tratta della nuova serie Corona per iPhone 16 Pro e Pro Max . È una reinterpretazione esclusiva e audace del modello Apple attuale, pensata per chi non si accontenta delle linee standard e desidera un dispositivo che unisca tecnologia d’avanguardia e raffinatezza ispirata all’orologeria di alta gamma. Il punto forte di tale collezione è il design, completamente rivisitato. La modifica più evidente riguarda il modulo fotografico, che abbandona la configurazione tradizionale per adottare una struttura triangolare perfettamente simmetrica, incorniciata da un bordo curvo. Tale scelta richiama le proporzioni armoniche tipiche dei grandi orologi svizzeri.

Apple: dettagli sulla nuova versione luxury

Il team di design di Caviar ha dichiarato che con Corona si è voluta offrire una vera alternativa all’estetica convenzionale degli smartphone. L’intento è trasformare un dispositivo tecnologico in un oggetto da collezione, capace di distinguersi per eleganza e unicità. La serie è composta da quattro modelli, ognuno con caratteristiche stilistiche ben definite e un riferimento diretto all’arte dell’orologeria. Tutti i dispositivi Apple condividono una base in titanio con trattamento PVD e una scocca posteriore placcata in oro 24 carati.

C’è un modello ispirato al Patek Philippe Calatrava 6007G, che si distingue per l’incisione guilloché sulla scocca. Un altro che riprende l’estetica dell’Audemars Piguet Royal Oak, con la celebre texture Tapisserie e una cornice in titanio spazzolato arricchita da inserti dorati. Un terzo modello si ispira al Rolex Sea-Dweller e ne riflette lo spirito robusto e marinaro con richiami stilistici che evocano le profondità oceaniche. Infine, la versione più ricercata, che trae ispirazione dal Patek Philippe Sky Moon Tourbillon, si distingue per l’utilizzo di motivi barocchi, l’arte guilloché e ben quindici diamanti incastonati nella superficie.

I prezzi delle nuove versioni degli iPhone rispecchiano l’esclusività dell’operazione. Si parte da circa 8.490 dollari per i modelli base, fino ad arrivare a oltre 52.430 dollari per la variante più preziosa.