WhatsApp Web: così verrà semplificata la gestione dei media

WhatsApp ci tiene a tenere sempre aggiornata con tutte le migliorie ogni piattaforma a sua disposizione e dunque anche quella riservata agli utenti che accedono mediante il web. A tal proposito, è in arrivo una novità proprio per WhatsApp web, la quale dovrebbe garantire agli utenti la possibilità di affidarsi ad una sezione centralizzata dove vedere ogni file multimediale insieme al link condivisi e documenti. Non bisognerà dunque accedere ad ogni conversazione singolarmente.

Un hub unico per immagini, video, documenti e link

Questa nuova opportunità che WhatsApp sta per introdurre esiste già da tempo per quanto riguarda la piattaforma mobile e consente di evitare l’apertura di ogni chat per risalire ad un file multimediale o ad un qualsiasi collegamento condiviso. Ci sarà un’icona dedicata proprio nella barra laterale di WhatsApp Web, proprio per facilitare il tutto.

Tra le funzionalità in arrivo si segnalano:

ordinamento per tipologia di file;

possibilità di filtrare i contenuti tramite parole chiave, come già avviene per le didascalie;

dettagli per ogni elemento, come nome del contatto che ha inviato il contenuto e data di condivisione ;

selezione multipla dei file, per una gestione più rapida e ordinata.

Più ordine e spazio libero in pochi clic

Questa funzione si propone anche come strumento utile per liberare spazio. Visualizzando in un colpo solo tutti i file ricevuti, sarà più semplice identificare quelli inutili o duplicati ed eliminarli senza dover aprire ogni conversazione.

L’hub sarà disponibile per tutte le chat, non solo per quelle di gruppo o della community, e promette di risolvere una delle difficoltà più comuni tra gli utenti: trovare rapidamente un file di cui si ricorda il contenuto, ma non la chat da cui proviene.

Secondo quanto anticipato da WABetaInfo, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è stata rilasciata nemmeno in versione beta. Resta quindi da capire quando verrà integrata ufficialmente nell’esperienza d’uso del client web.