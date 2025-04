WhatsApp Web si prepara ad accogliere le chiamate vocali e video

Da oggi, gli utenti di WhatsApp Web possono aspettarsi una grande novità. Ovvero la possibilità di effettuare chiamate vocali e video direttamente dal browser. Fino a questo momento, tale funzione era riservata esclusivamente alle applicazioni desktop per Windows e macOS. Le persone infatti erano costrette a dover scaricare un software separato per accedere a tale opzione. Ma con l’introduzione di questa funzionalità, WhatsApp punta a semplificare ulteriormente la sua esperienza d’uso. In questo modo chi utilizza il web potrà finalmente comunicare senza interruzioni.

WhatsApp: arriva un’innovazione che cambia le regole del gioco

Secondo le informazioni riportate da WABetaInfo, il supporto alle chiamate vocali e video è attualmente in fase di sviluppo. Ma è probabile che venga lanciato con un futuro aggiornamento di WhatsApp Web. Ma le novità non finiscono qui. Infatti la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea ha da poco introdotto anche un nuovo menu delle chiamate, disponibile nelle versioni beta dell’app per Android. Si tratta di un aggiornamento che ha reso più semplice l’accesso alle chiamate. In quanto unisce i comandi vocali e video in un unico tasto, facilitando la scelta tra le due opzioni.

L’introduzione delle chiamate vocali e video su WhatsApp Web rappresenta una vera e propria svolta. Proprio perché elimina una delle principali limitazioni della versione web del servizio. In passato infatti, le persone avevano la possibilità di inviare messaggi e condividere file multimediali, ma non potevano effettuare chiamate direttamente dal browser. Ora però ciò diventerà possibile utilizzando qualsiasi tipo di browser.

Questa novità si rivolge soprattutto a coloro che, per motivi professionali o per comodità, preferiscono gestire tutte le loro comunicazioni direttamente dal web. In più, anche l’interfaccia semplificata renderà l’esperienza ancora più fluida. Essa infatti che dovrebbe includere una barra laterale per accedere rapidamente alle chiamate.

Insomma è chiaro quindi che WhatsApp sta cercando di avvicinare la versione web a quella delle sue app mobili e desktop.