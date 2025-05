Spotify trasforma l’esperienza musicale in auto: arriva Jam su Android Auto

L’intrattenimento musicale in auto sta cambiando volto. Spotify infatti, di recente, ha annunciato che la funzione Jam, che permette di creare playlist collaborative tra più utenti, sarà disponibile anche sulle vetture dotate di Android Auto e AndroidAutomotive. Fino ad oggi, questa opzione era riservata solo all’app mobile, ma ora l’azienda punta a estenderla all’ambiente automobilistico, rivoluzionando così il modo in cui si ascolta la musica durante i viaggi.

Un nuovo modo di vivere la musica a bordo grazie a Spotify: più interazione, meno distrazioni

La vera novità sta nell’interazione tra passeggeri e sistema multimediale dell’auto. Una volta attivata la sessione Jam, è sufficiente inquadrare un codice QR dallo schermo del veicolo per unirsi alla playlist. Chi partecipa può poi aggiungere brani direttamente dal proprio smartphone, senza interferire con la riproduzione in corso. Ciò consente una gestione fluida della musica, riducendo al minimo le distrazioni per chi è al volante. Tale funzione Infatti è pensata per rendere l’ascolto più dinamico e condiviso, perfetto per viaggi con amici, uscite in famiglia o semplici tragitti urbani.

Questa evoluzione è stata presentata al Google I/O come un esempio chiave del futuro delle app multimediali su auto connesse. A livello tecnico, l’integrazione si basa su due nuovi modelli sviluppati da Google, Media Playback e Sectioned Item. Il primo migliora l’interfaccia di riproduzione, rendendola più interattiva e personalizzabile. Il secondo permette di esplorare nuovi generi musicali.

Spotify è tra le prime piattaforme a sfruttare le nuove API fornite da Google, offrendo un’esperienza musicale ottimizzata per il contesto automobilistico. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il divario tra utilizzo domestico e in auto, rendendo le app sempre più familiari e intuitive anche in movimento. Il rilascio della funzione Jam è previsto entro pochi mesi e coinvolgerà tutti i veicoli con Android Auto. Successivamente sarà esteso anche a quelli con AndroidAutomotive. Spotify sta quindi investendo nella personalizzazione dell’ascolto e nella socialità musicale, senza mai perdere di vista l’aspetto della sicurezza. Un passo avanti importante che potrebbe modificare il ruolo dell’intrattenimento a bordo, trasformando ogni tragitto in un momento di condivisione e scoperta musicale.