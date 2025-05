Very Mobile cambia le regole: stop al roaming UE in Regno Unito e Gibilterra

Dal 16 giugno 2025, Very Mobile modificherà radicalmente le condizioni per l’utilizzo del servizio in Regno Unito e a Gibilterra. I clienti dell’operatore, marchio low cost controllato da WindTre, non potranno più godere dei vantaggi del Roaming Like At Home. Questa formula permetteva finora di utilizzare all’estero, in determinati Paesi, la propria offerta nazionale come se si fosse in Italia. Il Regno Unito, uscito dall’Unione Europea con la Brexit, era rimasto eccezionalmente incluso nella lista dei Paesi in cui si applicavano le tariffe comunitarie. Ma quella fase è ufficialmente conclusa.

Very Mobile ha pubblicato l’annuncio nella sezione informativa del proprio sito. L’informativa specifica che, a partire da metà giugno, Regno Unito e Gibilterra entreranno rispettivamente nella Zona2 e nella Zona3 del proprio schema tariffario. Le conseguenze saranno immediate e pesanti per tutti. In quanto telefonate, messaggi e traffico internet saranno soggetti a tariffe a consumo ben più alte rispetto a prima.

Very Mobile: telefonate più care e navigazione a consumo, la nuova realtà per chi viaggia nel Regno Unito

Chi si troverà nel Regno Unito e vorrà effettuare chiamate verso l’Italia o altri Paesi dell’UE, pagherà 0,35 centesimi al minuto. Chiamare la Zona3 costerà 0,40cent., mentre verso la Zona4 il prezzo salirà a 0,60cent. al minuto. Anche ricevere chiamate non sarà gratuito. Il costo satrà di 0,35cent. al minuto con tariffazione al secondo. Peggiore la situazione a Gibilterra, in cui il costo per ricevere telefonate sarà di 0,50cent. al minuto.

Il traffico dati, che finora rientrava in un bundle mensile calcolato in base al costo dell’offerta nazionale, sarà invece fatturato a consumo. La navigazione mobile nel Regno Unito avrà un prezzo di 0,035cent. per ogni MB, mentre a Gibilterra sarà necessario pagare 0,12cent. per MB. Anche gli SMS inviati saranno soggetti a nuove tariffe. Si parla infatti di 0,20cent ciascuno nel Regno Unito e 0,25ceny a Gibilterra. Resteranno invece gratuiti quelli ricevuti.

Oltre al roaming, cambieranno anche le tariffe per le chiamate internazionali effettuate dall’Italia verso Regno Unito e Gibilterra. Si passerà infatti a 2,15€ per il primo minuto e 2€ al minuto successivamente, con scatti anticipati. Very Mobile, infine, ricorda che il blocco delle chiamate internazionali è attivo di default. Per chiamare all’estero, i clienti dovranno prima disabilitarlo tramite l’app ufficiale.