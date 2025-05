Very Mobile tenta il colpo di ritorno: 200 GB a 4,99€ con mese omaggio

Very Mobile riaccende l’attenzione con una nuova proposta rivolta a chi, in passato, era già stato cliente. Dal 15 maggio 2025, infatti, è partita una nuova campagna SMS mirata a riattivare il rapporto con alcuni ex utenti, offrendo una promozione pensata per stupire. Essa prevede 200GB, minuti e SMS illimitati a soli 4,99€ al mese, con in più un mese gratuito. Tale tariffa, denominata Very4,99, si rivolge a chi riceve il messaggio ma può essere utilizzata anche su numeri di altri operatori, grazie a un codice coupon che consente di attivare la promo sia online che nei negozi.

Connessione, risparmio e semplicità: la formula vincente di Very Mobile

Ma vediamo come funziona. Il cliente paga il primo mese all’attivazione, ma riceve una ricarica di pari valore utilizzabile per il rinnovo successivo. Non è previsto alcun costo di attivazione e nessuna spesa per la SIM o eSIM. A tutto ciò si aggiunge la promessa di Very Mobile di non modificare mai il prezzo dell’offerta nel tempo, un impegno mantenuto fin dal debutto del marchio nel 2020.

La rete WindTre, su cui si appoggia Very, garantisce poi una copertura ampia e una connessione stabile.

L’offerta base consente una velocità massima di 30Mbps in 4G, ma è possibile attivare il servizio Full Speed 5G, con prestazioni fino a 2Gbps in download, al costo di 0,99 centesimi al mese. Per chi desidera evitare interruzioni, è disponibile poi il servizio di ricarica automatica, che garantisce il rinnovo puntuale della promo. Molto utile anche l’iniziativa “Porta un Amico in Very”. Con questa, ogni nuovo cliente che utilizza il codice personale di invito riceverà fino a 15€ in omaggio, per a un massimo di 150€ complessivi.

Infine, il roaming in Europa è incluso per chiamate e messaggi, mentre i dati mobili sono limitati a 6,30GB mensili. In caso di esaurimento dei Giga o credito insufficiente, la navigazione viene sospesa ma può essere ripristinata con una semplice ricarica. L’attivazione della SIM può avvenire anche tramite SPID o CIE, accorciando i tempi e semplificando la procedura. Insomma, con questa strategia, Very Mobile rafforza il proprio posizionamento nel settore dei gestori low cost, puntando su trasparenza, semplicità e fidelizzazione.