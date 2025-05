Samsung, One UI 8: la nuova interfaccia arriverà con Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

Samsung ha ufficializzato che One UI 8 accompagnerà il debutto della prossima generazione di dispositivi pieghevoli, confermando un lancio anticipato rispetto alle tempistiche abituali. La nuova interfaccia, costruita su Android 16, sarà disponibile fin dal primo avvio sui modelli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, attesi per l’estate.

La comunicazione è arrivata attraverso il portale dedicato alla beta pubblica, dove l’azienda ha sottolineato come One UI 8 sarà inizialmente esclusiva dei nuovi pieghevoli, per poi arrivare progressivamente anche su altri dispositivi della gamma Galaxy. Anche se i nomi precisi dei modelli non sono stati citati, è chiaro che il riferimento è ai futuri Z Flip e Z Fold, i cui lanci tradizionalmente avvengono tra luglio e agosto.

Un rilascio accelerato, frutto della collaborazione con Google

Il rilascio anticipato di Android 16 per i dispositivi Pixel — previsto già a giugno — ha contribuito a ridurre sensibilmente le distanze temporali tra Google e Samsung. Negli ultimi anni, Samsung non è stata la più rapida nell’adozione dei nuovi sistemi Android. Ma la collaborazione più stretta con Google, che include la condivisione diretta di feedback e strumenti di sviluppo, ha cambiato il ritmo.

In particolare, One UI 8 si presenta come un aggiornamento più snello rispetto a One UI 7. Quest’ultima era una versione complessa e densa di novità, che ha richiesto mesi di sviluppo e test. La nuova interfaccia, invece, punta soprattutto a raffinare l’esperienza utente e a integrare in modo fluido le funzionalità di Android 16, evitando rivoluzioni grafiche o ristrutturazioni profonde.

Secondo quanto dichiarato dalla stessa Samsung, l’obiettivo di One UI 8 è fornire “un’esperienza mobile più ricca e personalizzata”, in linea con l’evoluzione dell’intero ecosistema Galaxy. La scelta di partire dai pieghevoli è anche un segnale chiaro: la fascia alta del catalogo sarà sempre il banco di prova per le innovazioni software. È dunque solo questione di tempo per riuscire ad avere una prova tangibile di questa nuova esperienza.