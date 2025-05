Folletto VM7: Vorkwerk presenta ufficialmente il suo aspirabriciole

Vorwerk ha presentato l’arrivo ufficiale in Italia del suo nuovo aspirabriciole. Si tratta del nuovo Folletto VM7, pensato per rispondere in modo rapido e intelligente alle piccole necessità domestiche. Celebre nel nostro Paese per gli aspirapolvere della linea Folletto e per i robot da cucina Bimby, l’azienda porta sul mercato italiano un prodotto compatto, versatile e completamente integrato nell’ecosistema dei suoi dispositivi di pulizia. Folletto VM7 si contraddistingue per le sue linee essenziali e l’estetica moderna. Presenta un corpo in finitura opaca. Il suo supporto di ricarica da parete garantisce che l’aspirabriciole sia sempre a portata di mano, pronto per un utilizzo immediato. Grazie a un peso contenuto di soli 840 grammi e a una lunghezza complessiva di 45,9 centimetri, risulta maneggevole anche negli spazi più angusti.

Folletto VM7: dettagli sul nuovo aspirapolvere

Per assicurare prestazioni ottimali in ogni situazione, il nuovo aspirabriciole mette a disposizione due livelli di potenza. La modalità standard privilegia la silenziosità e prolunga la durata della batteria. La modalità boost, invece, aumenta sensibilmente l’intensità di aspirazione. La novità più evidente è l’innovativa bocchetta a regolazione variabile. Con un semplice comando manuale, il suo profilo si allarga da 36 mm fino a 90 mm, coprendo fino a 2,5 volte la superficie iniziale. Per lo svuotamento del contenitore polvere, è sufficiente azionare la leva dedicata che apre direttamente il vano di raccolta. In alternativa, grazie alla compatibilità con il Folletto VK7s, è possibile lo scarico senza entrare in contatto con la polvere.

A tal proposito, un punto di forza del nuovo modello è la piena interoperabilità con gli altri prodotti della gamma. Inclusi i più recenti di aspirapolvere. In tal modo, chi possiede già un Folletto di nuova generazione potrà condividere accessori e sfruttare il sistema di svuotamento centralizzato. Collegando l’aspirabriciole al Folletto VK7s, infatti, la sporcizia viene aspirata direttamente nel sacco principale del sistema, bloccando fino al 99,99% delle impurità.

Folletto VM7 presenta una batteria agli ioni di litio estraibile e sostituibile. Tale alimentazione si ricarica in sole due ore tramite qualsiasi cavo USB-C, assicurando fino a 20 minuti di autonomia. Il nuovo Folletto VM7 è già ordinabile in Italia al prezzo consigliato di 200 euro. Come per gli altri prodotti Vorwerk, è possibile richiedere una consulenza gratuita di un agente dedicato, sul sito ufficiale Vorwerk o recandosi presso uno dei Point presenti su tutto il territorio nazionale.