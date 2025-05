Samsung Galaxy Z Flip 7: in test su GeekBench il processore Exynos 2500

Cominciare a capire com’è che potrebbe funzionare il prossimo processore di Samsung, risulta interessante soprattutto per chi ne capisce. Exynos 2500 si è fatto vedere proprio durante gli ultimi giorni in un benchmark condotto a bordo della celebre piattaforma GeekBench. È proprio qui che a quanto pare un Samsung Galaxy Z Flip 7, ancora non presentato al pubblico, avrebbe fatto vedere qualche dettaglio in più sulle performance di cui il chip è capace.

Un all-in globale per Exynos 2500

Finora si ipotizzava che Samsung riservasse l’Exynos 2500 solo ad alcuni mercati, lasciando il Snapdragon 8 Gen 3 Elite per Stati Uniti e Cina, come già avvenuto con altri modelli. Ma le nuove evidenze sembrano smentire questa strategia, facendo pensare a un cambio di rotta più deciso da parte dell’azienda.

Prestazioni ancora sotto osservazione

I primi punteggi su Geekbench rivelano una CPU deca-core con architettura così composta:

1x Cortex-X925 a 3,3 GHz;

2x Cortex-A725 a 2,75 GHz;

5x Cortex-A725 a 2,36 GHz;

2x Cortex-A520 a 1,8 GHz.

Il test ha restituito 2.012 punti in single-core e 7.563 in multi-core, valori che non impressionano, soprattutto se confrontati con i competitor più recenti. L’adozione dei core A520, già abbandonati dai principali chip di fascia alta, lascia intravedere un approccio prudente in termini di bilanciamento tra performance e consumi.

Focus su GPU e ottimizzazione

Resta il nodo GPU: il nuovo SoC è accompagnato dalla Xclipse 950, sviluppata in collaborazione con AMD e basata su architettura RDNA 3.5. Sebbene si tratti di un aspetto potenzialmente decisivo per il gaming e le operazioni grafiche complesse, è ancora presto per esprimere valutazioni affidabili.

Prime impressioni

L’Exynos 2500 non promette salti generazionali evidenti. Se da un lato si tratta del primo chip Samsung realizzato con processo a 3 nm, dall’altro i risultati preliminari mostrano un margine di miglioramento contenuto rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 già impiegato su Galaxy Z Flip6. Molto dipenderà dall’efficienza energetica, un ambito in cui Samsung potrebbe sorprendere. Per ora, l’impressione è quella di un SoC solido ma prudente, in attesa di un giudizio sul campo.