Mercedes-Benz Customer Services, tutte le informazioni sui richiami a portata di click

La piattaforma digitale Mercedes-Benz Customer Services debutta finalmente in Italia. Il servizio, disponibile sul sito ufficiale del produttore, permette di verificare in maniera semplice e veloce se è richiesto un intervento tecnico per una vettura o un van.

In particolare, le informazioni riguardano i richiami da parte della casa madre o le azioni di servizio. In questo modo, Mercedes-Benz vuole offrire la massima trasparenza verso i propri clienti e garantire la sicurezza che da sempre contraddistingue il marchio.

Collegandosi alla pagina dedicata, raggiungibile attraverso il seguente link, è possibile consultare la sezione “Richiami e interventi del servizio assistenza clienti”. Gli utenti in possesso di un veicolo Mercedes-Benz potranno inserire il proprio Numero VIN e verificare se ci sono campagne di richiamo che interessano il veicolo.

Mercedes-Benz ha lanciato la nuova piattaforma digitale per verificare in tempo reale l’eventuale presenza di richiami sulla propria vettura

Ricordiamo che il numero di identificazione del veicolo (VIN) è un codice alfanumerico composto da 17 caratteri. Il Numero VIN è riportato nella sezione E della Carta di Circolazione o sulla targhetta identificativa presente sul veicolo.

Nel caso in cui il sistema dovesse restituire un esito positivo, i clienti saranno invitati a recarsi in officina per risolvere la problematica. Una volta fissato l’appuntamento, l’intervento sarà completamente gratuito.

Come confermato da Gianluigi Riccioni, Direttore Customer Services MBC di Mercedes-Benz Italia: “Da oggi possiamo offrire ai nostri clienti un ulteriore strumento per verificare, autonomamente e in tempo reale, se la propria auto o van sono coinvolti in azioni di servizio o richiami. Una nuova dimostrazione di trasparenza e attenzione verso la sicurezza di chi si è affidato al nostro Marchio, che non sostituisce la consueta modalità con cui li informiamo su eventuali azioni di intervento in officina, attraverso l’invio di raccomandata o pec, ma apre un nuovo, importante canale informativo, online e sempre disponibile”.

Questo strumento permette ai clienti Mercedes-Benz di controllare attivamente e in tempo reale eventuali richiami, senza dover attendere la ricezione di comunicazioni da parte della casa madre o scoprirlo solo dopo essersi recarti in officina per i tradizionali tagliandi.