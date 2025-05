Windows 11, build 27863: arriva la crittografia post-quantistica

È arrivata per gli utenti che utilizzano Windows 11 la nuova build 27863. Questa, che arriva tramite il canale Canary, rappresenta uno step molto importante per quanto riguarda la sicurezza degli utenti in campo informatico. È stata infatti introdotta la nuova crittografia post-quantistica, appositamente pensata per poter offrire una protezione impenetrabile ai computer quantistici del futuro.

L’algoritmo ML-DSA nelle API di sistema

Il sistema adotta ML-DSA, un algoritmo di firma digitale resistente agli attacchi quantistici. Per i più curiosi, si tratta di una novità appositamente introdotta nelle API crittografiche principali, ovvero NCrypt, BCrypt e Crypt32. Adesso la volontà è sicuramente quella di rendere l’infrastruttura dei certificati digitali sempre più forte, senza dimenticare che questa è legata anche alle procedure di autenticazione.

Correzioni per errori di sistema

Oltre all’aggiornamento in ambito sicurezza, la build introduce alcune correzioni pratiche. Viene risolto l’errore 0xc0370106 che impediva l’avvio di Windows Sandbox, così come un problema che bloccava il caricamento di Esplora file e del menu Start in modalità provvisoria. Un altro intervento riguarda msftedit.dll, la cui instabilità provocava crash in applicazioni come Sticky Notes e Dxdiag, soprattutto su sistemi configurati in lingue RTL come ebraico e arabo.

Problemi noti ancora presenti

La build presenta ancora alcuni malfunzionamenti noti. Sui PC Copilot+, l’aggiornamento può causare la perdita delle credenziali biometriche e del PIN di accesso, generando l’errore 0xd0000225. Il problema può essere risolto manualmente reimpostando il PIN. Altri bug includono l’assenza dell’effetto acrilico sulla taskbar, messaggi d’errore nell’Editor Criteri di Gruppo, e un’anomalia che disattiva i dispositivi audio ad alta frequenza di campionamento dopo l’aggiornamento.

Microsoft ha inoltre segnalato malfunzionamenti in Task Manager, dove le funzioni di ricerca e filtro non risultano operative, e in alcuni dispositivi compatibili con input da penna digitale, dove l’input non viene riconosciuto.

Chi desidera testare in anteprima le funzionalità future di Windows 11 può aderire al programma Windows Insider, consapevole che il canale Canary espone a un livello di instabilità superiore rispetto ad altri canali di distribuzione.