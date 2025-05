Samsung Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, la scheda tecnica è ancora un mistero

Samsung si sta preparando al debutto commerciale dei Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 il cui lancio è atteso per il prossimo luglio. L’azienda coreana sembra intenzionata ad anticipare la presentazione dei due smartphone pieghevoli rispetto al solito lancio tra agosto e settembre.

Infatti, dalla Corea del Sud arrivano indiscrezioni riguardanti la produzione di massa che è già stata avviata e procede spedita. Le tempistiche lasciano intendere che il marchio vuole arrivare preparato alla presentazione di luglio.

Nel frattempo, stanno iniziando ad emergere alcune informazioni riguardanti la possibile scheda tecnica dei due smartphone pieghevoli. Stando a quanto svelato dal leaker PandaFlashPro, il Galaxy Z Flip 7 sarà dotato di un display esterno più grande rispetto alla precedente generazione.

Il debutto dei Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 si sta avvicinando e vi sveliamo i pochi dettagli noti sui foldable di Samsung

Inoltre, secondo le ultime informazioni non confermate, lo smartphone a conchiglia sarà caratterizzato dalla presenza del SoC Exynos 2500. Il chipset, realizzato con processo produttivo a 3 nm, rappresenta la nuova versione delle soluzioni hardware sviluppate internamente da Samsung.

Il debutto è atteso proprio con il Galaxy Z Flip 7 anche se i leaker non sono concordi su questa possibilità. Infatti, alcune indiscrezioni suggeriscono che Samsung potrebbe essere in ritardo con lo sviluppo e, di conseguenza, il chipset non verrà presentato con il foldable.

Se si dovesse verificare questa situazione, possiamo immaginare che Samsung opterà per il lancio di Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7 con il SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Si tratta del chipset che l’azienda coreana ha equipaggiato a bordo della serie Galaxy S25.

Al momento, è troppo presto per poter avere dettagli ufficiali sui due smartphone pieghevoli di Samsung. Non resta che aspettare ulteriori indicazioni da parte delle fonti vicine all’azienda per scoprire nuovi segreti sui foldable.