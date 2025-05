QM8K TCL stupisce tutti: la nuova tv con miniLED al massimo livello

TCL ha svelato QM8K, la sua nuova serie premium di televisori basata su pannelli QD-MiniLED. L’annuncio è arrivato a sorpresa, ma i dettagli tecnici non lasciano spazio ai dubbi. Il primo nome da ricordare è CrystGlow WHVA: pannelli con il 35% in più di zone di local dimming, che offrono neri più profondi e contrasti più netti. La luminosità di picco in HDR sale fino al 65% rispetto ai modelli precedenti. Il risultato? Un impatto visivo che lascia senza fiato, specialmente in ambienti luminosi. Alla base di tutto c’è il nuovo Halo Control System, un’architettura hardware e software che elimina quasi del tutto il fastidioso blooming. Il segreto è nella sinergia di tre tecnologie: Super High Energy LED Chip per più luce e meno consumo, Super Condensed Micro Lens per direzionare al meglio il fascio luminoso, e TCL Micro OD, che avvicina retroilluminazione e diffusione per rendere i confini tra luci e ombre più netti e puliti.

Design invisibile ed adatto al gaming intenso: la potenza dello schermo TCL

Guardare un film o una partita non sarà più lo stesso con il nuovo TCL. Il design ZeroBorder riduce le cornici a soli 3-4 millimetri, rendendo il pannello praticamente senza bordi visibili. Una scelta che amplifica la sensazione di immersione e rende giustizia a ogni singolo pixel. La risoluzione è 4K UHD, ma a fare davvero la differenza nel modello TCL sono il refresh rate a 144 Hz e la modalità boost a 288 Hz, segno che la TV è adatta perfettamente anche al mondo del gaming.

TCL ha studiato accuratamente anche il comparto sonoro. In collaborazione con Bang & Olufsen, ha sviluppato un sistema audio che promette performance mai sentite prima. E con la tecnologia FlexConnect, si possono associare speaker wireless Z100 per creare configurazioni Surround o Atmos, adattabili ad ambienti diversi e contenuti specifici. Una serie che punta all’eccellenza da ogni angolazione. Per ora, i QM8K sono in vendita solo negli Stati Uniti, esclusiva di Best Buy. I prezzi per il TCL partono da 2.300 dollari per il 65”, fino ad arrivare al colosso da 98” a 6.500 dollari. Cifre importanti, certo, ma che valgono la pena.