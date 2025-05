Nintendo Switch 2: supporto anche a mouse esterni

Uno dei prodotti più attesi all’interno del mondo dei videogiochi, sicuramente è la prossima console portatile di Nintendo, parliamo ovviamente di Switch 2, quest’ultima si è fatta attendere per tanti anni e finalmente sta per arrivare nelle mani degli appassionati, le vendite infatti inizieranno il prossimo 5 giugno e tutti gli utenti non vedono l’ora di poter toccare con mano un prodotto davvero molto atteso.

La console in questione porterà con sé ovviamente tanti miglioramenti e tanta innovazione sotto ogni punto di vista, da un hardware rinnovato e in grado di eseguire tantissimi titoli ad un livello precedentemente impensabile a nuove funzionalità implicite nella console stessa, un esempio è quello legato ai due controller staccabili che d’ora in avanti potranno fungere anche da mouse per offrire una qualità di controllo migliore e diversa rispetto a quella che offrivano le controparti della generazione precedente.

Anche mouse esterni

A quanto pare, però la questione legata i mouse non è finita qui, sembra infatti che Nintendo abbia voluto espandere questa possibilità garantendo il supporto anche a mouse esterni tramite collegamento USB, La notizie non giunge però da Nintendo bensì da una casa esterna che sta sviluppando un titolo apposito per la console in questione, parliamo di Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition.

La casa di sviluppo in un video ha mostrato esplicitamente la console utilizzare un mouse esterno che viene collegato alla console Laquale restituisce anche una schermata di conferma dell’avvenuto collegamento, ciò ovviamente consentirebbe al prodotto in questione di garantirsi una possibilità in più per quanto riguarda il controllo all’interno dei videogiochi, permettendo l’accesso magari anche a titoli che richiedono necessariamente un controllo fine come quello offerto da mouse e tastiera durante le sessioni di gioco.

Non rimane dunque che attendere per capire come funzionerà questo collegamento e se magari permetterà anche di collegare i dispositivi wireless e non solo cablati, sicuramente però si tratterà di un’ottima possibilità garantita ai videogiocatori.