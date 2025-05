Motorola alza il livello: ecco la nuova serie Moto g

Con la nuova linea di smartphone Moto g, Motorola risponde alla domanda sempre più frequente di dispositivi affidabili, performanti e longevi. Infatti, l’azienda lancia nel mercato italiano tre nuovi modelli, il MotoG86 power, il MotoG86 e il MotoG56, tutti in 5G. Ovvero telefoni cellulari con caratteristiche adatte a ogni esigenza, dall’autonomia estrema alla qualità delle fotocamere, dal design elegante alla resistenza militare.

Nuovi Motorola: prestazioni, creatività e design, moto g86 5G e g56 5G completano la serie

A sorprendere per primo della nuova linea Motorola è il moto g86 power 5G. Quest’ultimo si distingue per la batteria da 6720mAh, la più capiente mai realizzata dal marchio. Con una singola carica si raggiungono le 53 ore di autonomia, ideali per chi passa giornate intere lontano da prese elettriche. Ma le qualità non si fermano alla durata. Il processore MediaTek Dimensity 7300 e la RAM espandibile fino a 24GB assicurano fluidità anche nel multitasking. In più, la memoria interna da 512GB consente di conservare senza pensieri app, immagini e video.

Il display pOLED da 6,67”, dotato di tecnologia HDR10+ e picchi di luminosità fino a 4500nit, regala immagini vivide e nitide, anche sotto la luce diretta del sole. Il comparto audio è arricchito da altoparlanti stereo e Dolby Atmos, per un’esperienza assolutamente immersiva. Sul fronte fotografico, il dispositivo vanta una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony LYTIA 600, che lavora insieme al motore di elaborazione moto AI, per immagini sempre chiare, anche in condizioni di scarsa luce.

Per chi cerca un dispositivo versatile ed elegante, il moto g86 5G è la scelta giusta. Mantiene lo stesso display brillante da 6,7”, offre una batteria da 5200mAh e utilizza lo stesso processore del modello power. La differenza si nota nel design più sottile e nella memoria da 256GB. Anche in questo caso, la fotocamera Sony LYTIA da 50MP lavora con il software di miglioramento delle immagini per risultati sorprendenti, sia di giorno che di notte. Infine, il moto g56 5G propone una combinazione equilibrata tra qualità e accessibilità. È pensato per chi vuole uno smartphone completo ma economico. Il display Full HD+ da 6,72”, la protezione IP69 e le certificazioni di resistenza MIL-STD-810H lo rendono adatto a ogni ambiente. Anche questo modello include un sensore fotografico Sony da 50MP, una batteria da 5200mAh e una ricarica rapida TurboPower da 30W.

I nuovi arrivati sono già equipaggiati con Android 15 e integrano le funzionalità Smart Connect, che migliorano la connettività tra dispositivi. Il moto g56 5G è già disponibile in Italia a 269€, mentre il moto g86 5G arriverà a giugno a 349€. Invece, il top di serie, moto g86 power 5G, sarà in commercio da luglio al prezzo di 399€.