EXCERIA Plus G4 NVMe SSD PCIe 5.0 è l’SSD per chi ama giocare senza spendere una fortuna – Recensione

EXCERIA Plus G4 rappresenta la quarta generazione della serie mainstream di KIOXIA, introducendo il supporto PCIe 5.0 attraverso un’architettura DRAM-less che distingue questo drive dalla maggior parte dei competitor. La combinazione tra il controller Phison PS5031-E31T e la memoria BiCS8 218-layer 3D TLC crea una soluzione che punta sull’equilibrio piuttosto che sulle prestazioni estreme, con risultati che possono soddisfare alcuni utenti ma deludere chi cerca le massime velocità.

Unboxing e prime impressioni: minimalismo funzionale

L’esperienza di unboxing rivela immediatamente l’approccio pragmatico di KIOXIA verso il segmento mainstream-enthusiast. La confezione, essenziale ma curata, presenta il caratteristico design bianco e argento che contraddistingue il brand. All’interno, oltre al drive da 2TB, troviamo la documentazione essenziale e l’accesso al software SSD Utility per la gestione e il monitoraggio delle prestazioni.

Il primo impatto visivo con l’unità rivela un design single-sided estremamente pulito e funzionale. La superficie presenta un’estetica minimale con l’inconfondibile logo KIOXIA, mentre l’assenza di dissipatori integrati testimonia l’approccio orientato all’efficienza termica intrinseca del progetto. Questa scelta progettuale consente una compatibilità universale anche con i sistemi più compatti.

Le dimensioni standard M.2 2280 (80.15 x 22.15 x 2.38 mm) e il peso contenuto di soli 5.7 grammi confermano la versatilità di installazione, mentre la qualità costruttiva rivela l’esperienza decennale di KIOXIA nella produzione di memorie flash. La superficie del PCB presenta una finitura industriale che ispira fiducia nella durabilità a lungo termine. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Materiali e costruzione: l’innovazione DRAM-less

L’analisi della costruzione rivela scelte ingegneristiche coraggiose che distinguono questo SSD dalla concorrenza. Il cuore del sistema è rappresentato dal controller Phison PS5031-E31T, primo controller PCIe 5.0 specificamente progettato per architetture DRAM-less. Questa scelta non è un compromesso economico, ma una decisione strategica che permette di raggiungere prestazioni elevate riducendo consumi e costi.

La memoria NAND BiCS8 a 218 strati rappresenta una delle implementazioni più avanzate della tecnologia 3D TLC attualmente disponibile. Sviluppata interamente da KIOXIA in Giappone, questa memoria offre densità superiore, latenze ridotte e affidabilità migliorata rispetto alle generazioni precedenti. La struttura a strati verticali permette una gestione ottimizzata dello spazio e delle prestazioni.

L’architettura DRAM-less merita un approfondimento particolare. Mentre molti competitor utilizzano cache DRAM dedicata, KIOXIA ha optato per una soluzione che sfrutta l’Host Memory Buffer (HMB) del sistema. Questa tecnologia permette al controller di utilizzare una porzione della RAM di sistema come cache, riducendo costi e consumi senza penalizzare significativamente le prestazioni nell’uso quotidiano.

Il supporto NVMe 2.0c garantisce compatibilità con le tecnologie più recenti, incluse le ottimizzazioni per gaming e applicazioni professionali. L’implementazione delle specifiche GPIO, UART e I3C/I2C nel controller offre flessibilità per future implementazioni e personalizzazioni.

Design termico: efficienza come paradigma

Mentre molti competitor richiedono dissipatori voluminosi o ventole attive, KIOXIA ha sviluppato una soluzione che opera senza throttling termico anche in configurazioni passive, grazie al consumo di soli 5.3W sotto carico massimo.

Questa efficienza energetica, che rappresenta un miglioramento dell’80% rispetto alla generazione precedente, deriva dalla combinazione di fattori progettuali innovativi. Il controller E31T, ottimizzato per PCIe 5.0, gestisce i flussi di dati in modo più efficiente, mentre l’architettura DRAM-less elimina il consumo aggiuntivo della cache dedicata.

Le etichette innovative per la dissipazione del calore applicate al drive contribuiscono alla gestione termica passiva, distribuendo uniformemente il calore generato durante le operazioni intensive. Il risultato è un’operatività stabile nell’intervallo 0°C-85°C senza necessità di raffreddamento attivo nella maggior parte delle configurazioni. Durante i test prolungati, il drive ha dimostrato di mantenere prestazioni consistenti anche sotto stress termico, confermando l’efficacia del design orientato all’efficienza. Questa caratteristica lo rende ideale per laptop, sistemi compatti e configurazioni con ventilazione limitata.

Specifiche tecniche: prestazioni bilanciate

La connettività PCIe 5.0 x4 sfrutta appieno la banda passante disponibile, permettendo velocità teoretiche che rappresentano un significativo passo avanti rispetto alla generazione PCIe 4.0.

Le velocità sequenziali dichiarate raggiungono 10.000 MB/s in lettura e 8.200 MB/s in scrittura per il modello da 2TB, valori che posizionano il drive nella fascia alta del segmento consumer. Il modello da 1TB mantiene la stessa velocità di lettura con una leggera riduzione in scrittura a 7.900 MB/s.

Le prestazioni casuali sono specificate fino a 1.300.000 IOPS in lettura e 1.400.000 IOPS in scrittura, parametri che garantiscono una reattività eccellente nelle operazioni quotidiane. Questi valori, benché inferiori ai competitor con cache DRAM, risultano più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli utilizzi.

La durabilità è garantita da specifiche di resistenza competitive: 600 TB per il modello da 1TB e 1.200 TB per il 2TB. Questi valori, basati sugli standard JEDEC, rappresentano anni di utilizzo intensivo prima di raggiungere i limiti teorici di scrittura.

Prestazioni reali: efficienza in azione

Per valutare le prestazioni reali dell’EXCERIA Plus G4, i test sono stati condotti sulla stessa configurazione hardware utilizzata per precedenti analisi:

Configurazione di test:

Processore: AMD Ryzen 9 7950X (16-core) a 5500 MHz

AMD Ryzen 9 7950X (16-core) a 5500 MHz Scheda madre: MSI X670E Gaming Plus WiFi (MS-7E16)

MSI X670E Gaming Plus WiFi (MS-7E16) Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB)

Questa piattaforma rappresenta un ambiente ideale per testare un drive PCIe 5.0, offrendo il pieno supporto allo standard più recente e eliminando qualsiasi possibile collo di bottiglia hardware. I test sono stati condotti su un’unità completamente vuota (0% di riempimento), condizione ottimale per valutare le prestazioni massime teoriche.

I risultati dei benchmark confermano l’approccio bilanciato di KIOXIA. Le velocità di lettura sequenziale raggiungono picchi di 10.365 MB/s nei test ottimali, superando le specifiche dichiarate e dimostrando l’efficacia dell’architettura implementata. Questo si traduce in tempi di caricamento ridotti per applicazioni e giochi di grandi dimensioni.

Le prestazioni di scrittura sequenziale toccano i 8.593 MB/s nelle condizioni ideali, avvicinandosi alle specifiche teoriche e confermando la solidità del sistema di gestione della memoria flash. Anche durante operazioni prolungate, il drive mantiene prestazioni elevate grazie alla gestione termica efficiente.

I test con AS SSD Benchmark mostrano risultati più conservativi ma rappresentativi dell’utilizzo reale, con 7.571 MB/s in lettura e 7.767 MB/s in scrittura sequenziali, accompagnati da un punteggio complessivo di 10.941. I tempi di accesso risultano competitivi: 0.022 ms in lettura e 0.017 ms in scrittura.

Velocità di scrittura e lettura: consistenza e affidabilità

L’analisi dettagliata delle velocità di trasferimento attraverso benchmark rigorosi rivela il carattere dell’EXCERIA Plus G4. I test condotti con CrystalDiskMark in diverse configurazioni mostrano prestazioni che variano in base al carico di lavoro, riflettendo il comportamento di un drive ottimizzato per l’efficienza.

Le letture sequenziali mostrano eccellente consistenza, con valori che oscillano tra 7.481 MB/s e 10.365 MB/s a seconda delle condizioni di test. Le prestazioni migliori si ottengono con file di dimensioni ottimali, mentre carichi di lavoro misti possono mostrare variazioni che riflettono la gestione dinamica della cache.

Le scritture sequenziali raggiungono picchi di 8.593 MB/s nel test ottimale, con valori che si stabilizzano intorno ai 4.700-4.800 MB/s in condizioni più realistiche. Questa variazione è tipica dei drive DRAM-less, che gestiscono la cache in modo dinamico adattandosi al carico di lavoro.

Le prestazioni casuali 4K mostrano 733-746 MB/s in lettura e 532-541 MB/s in scrittura nei test Q32T1, valori competitivi che garantiscono una reattività del sistema eccellente. I test single-thread Q1T1 registrano 88-90 MB/s in lettura e 268-289 MB/s in scrittura, prestazioni che si traducono in un’esperienza utente fluida.

La validazione attraverso AS SSD Benchmark conferma la solidità delle prestazioni con risultati che, pur non raggiungendo i picchi di CrystalDiskMark, dimostrano la consistenza dell’architettura implementata. Il rapporto prestazioni-efficienza risulta tra i migliori della categoria PCIe 5.0.

Compatibilità e installazione: universalità garantita

L’implementazione dello standard M.2 2280 garantisce compatibilità universale con la stragrande maggioranza delle piattaforme moderne. La retrocompatibilità con slot PCIe 3.0 e 4.0 assicura funzionalità anche su sistemi meno recenti, sebbene con prestazioni limitate dalla banda passante disponibile. L’installazione risulta immediata grazie al design single-sided che elimina problemi di clearance anche nei sistemi più compatti. L’assenza di dissipatori integrati rende il drive ideale per laptop e sistemi con vincoli termici, mentre la compatibilità con PlayStation 5 e Xbox Series X/S ne espande l’utilizzo al gaming console.

Il supporto software attraverso SSD Utility offre strumenti completi per il monitoraggio delle prestazioni, la gestione della salute del drive e l’ottimizzazione delle impostazioni. Le funzionalità TRIM, garbage collection e Host Memory Buffer vengono gestite automaticamente per ottimizzare le prestazioni nel tempo.

Efficienza energetica: il vero punto di forza

Con un consumo di soli 5.3W sotto carico massimo e 50mW in idle, il drive stabilisce nuovi standard per il segmento PCIe 5.0, dove competitor possono richiedere fino a 19W sotto stress. Questa efficienza si traduce in vantaggi concreti: maggiore autonomia per i laptop, riduzione del calore generato nei sistemi desktop, e minori costi operativi per utilizzi intensivi. Il design DRAM-less contribuisce significativamente a questi risultati, eliminando il consumo aggiuntivo delle cache dedicate.

L’operatività passive senza necessità di raffreddamento attivo rappresenta un ulteriore vantaggio, permettendo installazioni in sistemi con ventilazione limitata senza compromettere le prestazioni. Questa caratteristica è particolarmente apprezzata in ambiti professionali e workstation silenziose.

Confronto con la concorrenza: posizionamento strategico

Rispetto a competitor come il Samsung 990 PRO o Kingston FURY Renegade G5, offre un rapporto prestazioni-efficienza superiore. Il confronto con drive tradizionali con cache DRAM mostra prestazioni sequenziali competitive ma con un vantaggio significativo in termini di consumi ed efficienza termica. La differenza nelle prestazioni casuali intensive risulta trascurabile nell’utilizzo quotidiano, mentre i vantaggi in efficienza sono immediatamente percepibili. La proposta di valore dell’EXCERIA Plus G4 risulta particolarmente competitiva nel segmento mainstream-enthusiast. Il prezzo contenuto, la garanzia quinquennale e l’approccio eco-friendly ne fanno una scelta razionale per utenti consapevoli che non vogliono sacrificare le prestazioni.

Scenari d’uso: versatilità moderna

Il gaming moderno rappresenta uno degli scenari d’uso più naturali per questo drive. I giochi di ultima generazione, con asset sempre più voluminosi, beneficiano delle velocità di caricamento ridotte, mentre l’efficienza energetica risulta particolarmente apprezzata nei sistemi gaming compatti e nelle configurazioni ITX. Il content creation trova nell’EXCERIA Plus G4 un alleato affidabile per editing video 4K, manipolazione di file RAW e rendering. Le prestazioni sequenziali elevate accelerano i workflow più comuni, mentre l’efficienza termica permette sessioni di lavoro prolungate senza throttling.

Gli utenti professionali apprezzano la combinazione di prestazioni e affidabilità per applicazioni di produttività, virtual machine e database. La consistenza delle prestazioni nel tempo e l’efficienza energetica rappresentano vantaggi concreti per utilizzi intensivi in ambito aziendale.I sistemi mobile beneficiano enormemente dell’efficienza energetica superiore, che si traduce in autonomia estesa e minor calore generato. La compatibilità universale rende il drive ideale per upgrade di laptop gaming e workstation portatili.

Considerazioni finali: l’equilibrio perfetto

Il KIOXIA EXCERIA Plus G4 rappresenta un approccio maturo e consapevole al segmento PCIe 5.0, dimostrando che è possibile ottenere prestazioni elevate senza compromettere efficienza e sostenibilità. L’architettura DRAM-less, lungi dall’essere un compromesso, si rivela una scelta strategica che offre vantaggi concreti nella maggior parte degli scenari d’uso.

Le prestazioni offerte, con velocità che raggiungono i 10.365 MB/s in lettura e 8.593 MB/s in scrittura, posizionano il drive nella fascia alta del segmento consumer, mentre l’efficienza energetica di soli 5.3W sotto carico stabilisce nuovi standard per la categoria. La compatibilità universale e il prezzo competitivo completano un quadro estremamente attraente. Per gamer consapevoli, professionisti dell’editing e utenti mobile che cercano il giusto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità, l’EXCERIA Plus G4 da 2TB rappresenta una scelta razionale e lungimirante. La combinazione di tecnologie innovative, efficienza superiore e affidabilità consolidata ne fa un investimento che continuerà a soddisfare le aspettative per anni.

Il futuro dello storage efficiente è arrivato, e porta il nome di KIOXIA EXCERIA Plus G4. Un drive che dimostra come l’innovazione tecnologica possa andare di pari passo con la responsabilità ambientale, offrendo prestazioni da enthusiast con l’efficienza che il mercato moderno richiede. Attualmente è disponibile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.