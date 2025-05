Huawei, addio Sony: il suo sensore da 1″ arrivare con il nuovo Pura 80 Pro

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, Huawei sarebbe pronta a fare un passo importante nel campo della fotografia mobile. Il prossimo Pura 80 Pro potrebbe infatti abbandonare i sensori Sony per adottare una soluzione interna: un modulo da 1 pollice sviluppato direttamente da SmartSens.

SmartSens SC5A0CS: un cambio di rotta

Il sensore in questione si chiama SC5A0CS e rappresenta una novità assoluta per i flagship Huawei. Si tratterà di un vero capolavoro da ben 50 MP, dotato di una matrice RYYB. Questo nuovo modulo è progettato per migliorare sensibilmente le performance in condizioni di scarsa illuminazione. Con una tecnologia di questo genere dunque gli utenti beneficeranno di una sensibilità alla luce nettamente superiore rispetto ai sensori RGB a cui tutti sono abituati.

Huawei avrebbe deciso di utilizzare questa matrice su tutti e tre i sensori posteriori: principale, ultra-grandangolare e telemacro periscopico. Anche questi ultimi, secondo le indiscrezioni, avranno risoluzioni da 50 megapixel, per un comparto fotografico uniforme e molto versatile, potenziato dall’integrazione di funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Display OLED e nuovo chip Kirin

Le novità non si fermano al modulo fotografico. Il dispositivo manterrebbe un display OLED LTPO da 6,78 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz. Non sono ancora emerse conferme ufficiali sul processore, ma è plausibile che si tratti di un nuovo SoC Kirin prodotto internamente, come già visto sui modelli Pura 70 Pro e 70 Ultra.

Dopo il lancio della serie Nova 14 e del primo laptop pieghevole, Huawei avrebbe già avviato i test interni sulla gamma Pura 80, con l’obiettivo di ottimizzare i tempi di produzione e limitare i rischi legati alla logistica. L’annuncio è atteso per il mese di giugno, anche se al momento non c’è una data ufficiale.

Con questa scelta, l’azienda cinese mira a rafforzare la propria autonomia tecnologica, soprattutto in un contesto internazionale segnato dalle restrizioni e dalla competizione sempre più serrata nel segmento premium.