Truffa online contro gli utenti italiani: sono stati portati via soldi dai conti

Un nuovo schema fraudolento sta prendendo piede online, sfruttando la fiducia degli utenti nei confronti delle tecnologie di sicurezza come l’autenticazione a due fattori. L’obiettivo della truffa è far credere che dietro un messaggio promozionale si nasconda una reale opportunità di guadagno legata agli investimenti online. In realtà, si tratta di un raggiro ben costruito per sottrarre informazioni sensibili.

Il messaggio-truffa si traveste da offerta finanziaria attendibile

Il contenuto del messaggio fa leva su parole come “sicurezza”, “garanzia”, “piattaforma certificata”, ma ogni elemento è progettato per manipolare. I truffatori spingono le vittime a fornire credenziali personali, promettendo accesso a servizi esclusivi. Una volta ottenuti i dati, agiscono in tempi rapidissimi per compromettere account bancari, servizi digitali o sistemi di pagamento elettronico. Molte vittime, pur avendo attivato le difese standard, si sono ritrovate a fare i conti con prelievi non autorizzati o account bloccati.

Questa però non è la sola truffa che sta girando in quanto qualcuno sarebbe stato abbindolato anche da una finta mistery box. Non c’è nessun tipo di regalo, ma si tratta solo di un inganno che potrebbe portare le persone a grossi guai come dimostra il messaggio qui in basso:

“AVVISO IMPORTANTE!

Hai vinto una cassa misteriosa GRATIS del valore di $800!

Ciao,

Congratulazioni! Sei stato selezionato come vincitore del nostro concorso. La tua cassa misteriosa è in arrivo, ma abbiamo urgentemente bisogno della tua conferma per completare il processo di consegna.

AZIONE URGENTE RICHIESTA: Il tuo pacco è attualmente trattenuto in dogana. Per evitare che si perda, devi confermare i tuoi dati immediatamente.

Numero di tracciamento

MYSTERY-800-BOX

Indirizzo di consegna

Conferma dell’indirizzo necessaria

Consegna stimata

Entro 1-2 giorni lavorativi dopo la conferma

Conferma il tuo pacco

Una volta confermato, la tua cassa misteriosa verrà consegnata rapidamente. Non perdere questa opportunità!

Informazioni sul pacco

Email:

Stato:

Trattenuto in dogana

Spedito da:

Concorso Temu

Valore:

$800

Consegna stimata:

Entro 1-2 giorni lavorativi dopo la conferma“.