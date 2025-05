Google TV si apre al mercato low-cost con modelli meno potenti

Google sta per rivoluzionare il mercato delle smart TV con l’introduzione di dispositivi Google TV dotati di una quantità ridotta di RAM. La conferma è arrivata durante il Google I/O 2025, dove Shobana Radhakrishnan ha annunciato collaborazioni con produttori di televisori per realizzare modelli più economici ma affidabili. L’obiettivo è semplice: permettere anche agli utenti con un budget limitato di accedere all’esperienza completa di Google TV. Questi nuovi televisori saranno quindi pensati per chi desidera risparmiare senza rinunciare a funzionalità smart, cercando di colmare il divario di prezzo con i modelli non smart tradizionali.

Sfide e opportunità per Google TV nella fascia economica

Questa mossa di Google potrebbe rendere la piattaforma più diffusa, ma rischia di avere un impatto sul mercato dei box e stick TV, che finora hanno rappresentato un’alternativa economica per rendere smart televisori più datati. Tuttavia, resta da capire se i modelli con meno RAM riusciranno a superare i limiti tecnici che fino ad oggi hanno causato problemi di prestazioni. Attualmente, infatti, i requisiti hardware della piattaforma suggeriscono un minimo di 1 GB di RAM, ma la vera sfida sarà garantire fluidità nell’uso delle app di streaming più diffuse. Solo così la nuova generazione di smart TV economiche potrà offrire un’esperienza soddisfacente, senza perdere in qualità e funzionalità.

Il lancio di televisori con Google TV dotati di poca RAM rappresenta un passo strategico per Google nel tentativo di espandere il proprio ecosistema anche tra gli utenti più attenti al prezzo. Si tratta di un mercato potenzialmente molto ampio, considerando la domanda crescente di dispositivi smart ma accessibili. Tuttavia, la qualità dell’esperienza rimane un fattore cruciale. Le limitazioni tecniche finora riscontrate su dispositivi con poca memoria hanno spesso generato insoddisfazione, soprattutto nel multitasking e nella gestione delle app più pesanti.

Google dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra costi contenuti e performance accettabili. Il successo di questa iniziativa dipenderà molto dalla capacità di ottimizzare l’interfaccia e le app per funzionare bene anche con hardware meno performante. Solo in questo modo potrà davvero fare breccia in una fetta di mercato ancora poco servita, aumentando la popolarità di Google TV e mettendo in difficoltà soluzioni alternative come i dispositivi esterni per la smart TV.