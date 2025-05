DALL-E: come ottenere immagini in pochi secondi

Sono sempre di più gli strumenti intelligenti che ci vengono messi a disposizione grazie allo sviluppo che nel corso degli ultimi anni la tecnologia è riuscita a raggiungere. Non più semplici programmi di graphic design o piattaforme online per realizzare progetto. Oggi si parla infatti di sistemi intelligenti, basati sull’intelligenza artificiale, che consentono di creare qualsiasi tipologia di contenuto. Se siete appassionati di grafica, ad esempio, non potete non conoscere le potenzialità di DALL-E.

Si tratta di una piattaforma online che, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, consente a chiunque di creare immagini. Per fare ciò, dunque, non sono richieste conoscenze professionali come alcuni vecchi programmi dedicati alla grafica. Oggi con l’AI e grazie a DALL-E chiunque può creare immagini semplicemente fornendo degli input testuali. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutte le funzionalità di questo innovativo strumento che consente di rivoluzionare il mondo della grafica.

DALL-E: come funziona

Se avete sempre desiderato creare immagini da condividere con amici o da diffondere sui social ma le poche conoscenze del campo vi hanno sempre frenato, con DALL-E potete finalmente realizzare tutti i progetti che desiderate.

Una volta effettuare la registrazione sulla pagina web dedicata, l’utente non deve fare altro che fornire la descrizione testuale nell’apposito chat box. Solo dopo alcuni secondi DALL-E si occuperà di generare l’immagine richiesta seguendo tutte le istruzioni (input) dell’utente. Giunti a questo punto, l’utente ha la possibilità di fornire un ulteriore descrizione per effettuare una modifica oppure scaricare e salvare l’immagine generata inizialmente.

Nel caso in cui l’utente sia già in possesso di un’immagine e desidera che venga modificata, può procedere con il caricamento sulla piattaforma e la conseguente richiesta a DALL-E. Le funzioni messe a disposizione dall’algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI sono davvero tante. Non vi resta dunque che dare il via libera alla vostra immaginazione.