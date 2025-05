OFFERTA BOMBA su Amazon: Google Pixel 9 e 9a con Chromebook in REGALO

In queste ore è possibile portarsi a casa grazie a Amazon due degli ultimi smartphone Google, abbinati a un Chromebook in omaggio, e senza costi aggiuntivi. Un’offerta che combina potenza mobile e praticità desktop, perfetta per chi cerca un’esperienza completa tra lavoro, studio e svago. Una promo così non si vede tutti i giorni ed il tempo per approfittarne è extra limitato.

Il Google Pixel 9 ora ad un costo mai visto

Il Google Pixel 9 unisce prestazioni elevate, design raffinato e uno schermo OLED da 6,3 pollici a 120 Hz. La risoluzione Full-HD+ dona colori intensi e profondità visiva. A spingere tutto, il nuovo Tensor G4, chip proprietario firmato Google, affiancato da 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico presenta un fantastico sensore principale da 50 MP e una lente ultra-grandangolare da 48 MP, perfetta per paesaggi e scatti creativi. L’autonomia è affidata a una batteria da 4700 mAh, con ricarica rapida cablata da 27 W. Il design elegante e resistente può essere scelto in quattro colorazioni: Nero Ossidiana, Grigio Creta, Verde Matcha e Rosa Peonia. Incluso nell’offerta, un Acer Chromebook 314: display da 14 pollici in Full-HD, processore Intel Celeron N4500, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Prezzo finale? Su Amazon è a soli 699 euro per la versione da 128 GB e 799 euro per quella da 256 GB. Come acquistarlo? Basta cliccare qui ed andare sulla pagina del prodotto.

Pixel 9a, efficienza pura ad un prezzo stracciato su Amazon

Pixel 9a ha la stessa dimensione del display e il refresh rate di 120 Hz del Pixel 9, mantenendo un design moderno e prestazioni ultra potenti. Monta anch’esso il Tensor G4, ma con 8 GB di RAM, offrendo comunque fluidità nelle operazioni quotidiane e nella gestione dell’IA. Lo storage parte da 128 GB, mentre il comparto fotografico include un sensore principale da 48 MP e una lente ultra-grandangolare da 13 MP. La batteria cresce fino a 5100 mAh, con ricarica cablata da 23 W e supporto alla ricarica wireless. Anche qui, incluso un Chromebook Acer 314 in omaggio. Lo smartphone viene ora proposto da Amazon in esclusiva a 549 euro per il modello da 128 GB e 649 euro per quello da 256 GB. Per ordinarlo basta andare proprio qui su questo link.

Entrambi Pixel arrivano già con Android 15, garantiti sette anni di aggiornamenti tra patch di sicurezza e nuove versioni. Il rilascio ufficiale di Android 16 è atteso entro poche settimane. Intanto, possibile l’accesso alla beta di Android 16 QPR1, con grafica rinnovata Material 3 Expressive. La promozione ora su Amazon è anche per questo ancora più speciale, imperdibile per chi cerca la massima qualità in un nuovo device.