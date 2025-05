Iliad compie 7 anni, è ufficiale la sua offerta fibra con Iliadbox Super

Il 29 maggio 2018 Iliad faceva il suo debutto nel mercato italiano della telefonia, il quale sarebbe stato poi rivoluzionato con milioni di utenti al suo seguito. A sette anni esatti da quel giorno, l’operatore celebra questo traguardo con un evento ufficiale a Milano, nel quale è stata annunciata Iliadbox Super, una nuova offerta per la casa che promette di ridefinire il concetto di connettività domestica.

Questa proposta è pensata per garantire prestazioni elevate e copertura completa, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione. Al centro c’è una connessione FTTH fino a 5 Gbps, supportata dal nuovo router Iliadbox con Wi-Fi 7 e accompagnata da due Wi-Fi extender per raggiungere ogni angolo della casa. A questo si aggiunge una saponetta Wi-Ficon 350 giga in 4G inclusi ogni mese, pensata per navigare anche in vacanza o in mobilità, senza costi extra.

Le Chat Pro, sicurezza online e una dotazione mai vista prima: ci pensa Iliad

Iliadbox Super è la prima offerta fibra in Italia a integrare un assistente AI professionale. Si chiama Le Chat Pro, sviluppato con Mistral AI, ed è incluso gratuitamente per sei mesi. Questo strumento è in grado di rispondere velocemente, generare contenuti testuali e immagini, analizzare documenti complessi, supportare lo sviluppo informatico e garantire la tutela dei dati personali.

La dotazione si completa con McAfee Multi Access, un sistema di sicurezza che protegge fino a cinque dispositivi da virus e minacce digitali, e con chiamate illimitate verso numeri italiani e oltre 60 destinazioni estere.

Il costo è di 29,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente mobile Iliad con un’offerta da almeno 9,99 euro. In caso contrario, l’abbonamento costa 34,99 euro mensili, a cui si aggiunge un contributo iniziale di 39,99 euro per l’installazione. Questa dunque è l’ennesima occasione per riuscire ad avere a disposizione qualcosa di incredibile ad un prezzo contenuto, strategia tipica di Iliad.