Fastweb: la super promo per il 5G alla portata di tutti

Un elemento di poco imprescindibile all’interno della vita digitale di ognuno di noi è rappresentato senza alcun dubbio dalla promozione attiva sul proprio numero di cellulare, quest’ultima infatti deve garantire minuti, SMS e soprattutto giga di traffico dati in quantità per permettere ai nostri smartphone, di dare il meglio di loro stessi, consentendoci di sfruttare appieno tutte le funzionalità Che sono in grado di garantirci, di conseguenza scegliere un’offerta adeguata per le nostre necessità è un passo da non sottovalutare e che richiede sicuramente un’attenta analisi.

In Italia la scelta risulta davvero ampia dal momento che tutti i provider telefonici offrono cataloghi di offerte davvero molto ampi e ricchi di opzioni alle quali accedere pensate ovviamente per soddisfare ogni fascio di utenza, da quella che non voleva dare a spese a quella che invece si accontenta di giusto il necessario per soddisfare i propri bisogni, un provider che ad esempio rappresenta una vera e propria certezza è Fastweb dal momento che da diverso tempo garantisce offerte davvero interessanti e caratterizzate da tantissimi dati per navigare al massimo della velocità.

Una super offerta per accedere al 5G

Sul sito ufficiale dell’operatore tinto di giallo di recente è apparsa una nuova promozione che ribadisce quanto descritto sopra, quest’ultima consente di accedere a 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati a minuti limitati verso tutti e 100 SMS verso tutti al prezzo di 8,95 € al mese, l’offerta in questione può essere attivata direttamente online e supporta anche la portabilità del numero da un altro operatore virtuale che però deve essere presente all’interno di una lista di operatori supportati, il costo di attivazione è di 10 € e consente di scegliere anche tra una Sim fisica o il nuovo formato elettronico, a condizione ovviamente che il vostro smartphone, supporti questo formato di ultima generazione, dunque, se siete interessati, potete fare tutto quanto online in pochi passi.