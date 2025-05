Sony FX2: la nuova videocamera che rivoluziona il videomaking

Non è la più potente della serie, ma la Sony FX2 segna comunque un passo importante nel settore delle videocamere professionali compatte. Il suo vero punto di forza non sta solo nel sensore o nella registrazione in 4K, ma nel suo mirino elettronico basculante. Ovvero una novità assoluta nel mondo delle cineprese full-frame di piccole dimensioni. Sony introduce così una soluzione concreta per chi gira in mobilità, spesso in condizioni complesse e con spazio limitato per monitor esterni. L’EVF inclinabile, fisso e non accessorio, diventa quindi uno strumento fondamentale per riprese flessibili e accurate.

Sony FX2: prestazioni elevate in un corpo compatto

La nuova videocamera di Sony si inserisce esattamente tra la FX30 e la FX3 nella gamma Cinema Line. Ha un design quasi identico, ma presenta qualche miglioramento in più. Al suo interno troviamo infatti un sensore da 33MP retroilluminato e un processore Bionz XR, uniti a un’unità IA dedicata. I video possono essere acquisiti in 4K 30p da oversampling 7K o 4K 60p da 4.6K in modalità APS-C. Il corpo resta leggero (circa 679 grammi), ma il raffreddamento attivo consente lunghe sessioni di registrazione fino a 13 ore e senza surriscaldarsi.

Pur essendo più economica rispetto alla FX3, la nuova FX2 non rinuncia a funzioni avanzate. La Dual Base ISO è a 800 e 4000, perfetta per produzioni indipendenti o documentaristiche. In più, la modalità Cine EI, insieme a Cine EI Quick e Flexible ISO, consente un controllo preciso di quanto girato. Una novità interessante riguarda la possibilità di scattare foto da 33MP con profilo log, ideale per mantenere un look coerente tra immagini e video. Le prestazioni fotografiche ricordano la A7 IV, con otturatore meccanico fino a 1/4000s ed elettronico fino a 1/8000s.

La stabilizzazione a 5 assi è supportata dalle modalità Active e Dynamic Active. L’autofocus è dotato di riconoscimento in tempo reale di volti, animali e persino insetti. Funzioni come Framing Stabilizer e Auto Framing sfruttano l’intelligenza artificiale per adattarsi alle inquadrature. Completano il quadro la schermata BIG6 per il controllo rapido dei parametri principali e la possibilità di importare fino a 16 LUT. Disponibile da luglio, la Sony FX2 costerà 3.200€ nella versione base, o 3.700€ con la maniglia XLR-H1.