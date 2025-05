100 Giga, 5G e zero sorprese: l’offerta Vodafone è smart!

Se stai pensando di cambiare operatore e sei tra quelli che arrivano da Iliad, Poste o altri operatori virtuali, potresti voler dare un’occhiata alla nuova offerta di Vodafone. A prima vista è una di quelle proposte che fanno alzare le sopracciglia: 6,99 euro al mese per 100 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati. Tutto incluso, senza costi di attivazione – ma solo se fai tutto online. E già questo è un bel vantaggio, visto che ti risparmi la trafila in negozio e la SIM arriva direttamente a casa tua, senza pagare neppure la spedizione.

Offerta Vodafone 5G: digitale, veloce e senza costi extra

Quello che rende interessante questa offerta, oltre al prezzo, sono alcuni dettagli che nella vita quotidiana fanno davvero la differenza. Per esempio, se ti dimentichi di ricaricare, non resti bloccato: puoi continuare a usare il telefono per 48 ore senza problemi, giusto il tempo di sistemare le cose senza ansia. E se qualcuno ti chiama mentre sei irraggiungibile, nessun dramma: puoi ascoltare i messaggi della segreteria e ricevere un avviso quando quel numero sarà di nuovo disponibile. Una comodità che spesso si dà per scontata, ma che torna utilissima.

Vodafone ti lascia anche libertà di scelta tra SIM fisica e eSIM, cosa non da poco se hai uno smartphone di ultima generazione e vuoi fare tutto in digitale. E per chi non vuole più ricordarsi di ricaricare ogni volta, c’è la possibilità di attivare l’addebito automatico: ogni volta che il credito scende sotto i 5 euro, parte automaticamente una ricarica dello stesso importo. Così non rischi mai di rimanere a secco proprio quando serve.

Ordinare la SIM online è semplice: dopo l’acquisto, ricevi un link per seguire la spedizione in tempo reale. Una volta arrivata, puoi attivarla scegliendo come farti identificare, che sia tramite SPID, con un breve video guidato oppure direttamente con l’aiuto del corriere. E se vuoi tenerti il tuo numero attuale, Vodafone si occupa anche della portabilità: in pochi giorni sarà tutto fatto, e potrai usare la nuova offerta senza perdere nulla, nemmeno il credito residuo, se ne fai richiesta.

In poche parole, questa proposta Vodafone sembra pensata per chi vuole una soluzione pratica, veloce e con tanti giga da usare. E per una volta, davvero senza brutte sorprese nascoste tra le righe.