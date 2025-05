BMW, presentata la Concept Speedtop al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

BMW ha voluto mostrare una importante concept car in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025. L’evento tenutosi sulle rive del Lago di Como ha permesso all’azienda di svelare la Concept Speedtop al pubblico.

Nata come reinterpretazione in chiave moderna della sportiva Touring, la vettura evolve il concetto di shooting brake grazie alle proprie forme uniche. Adrian van Hooydonk, capo del design del BMW Group, ha affermato: “Una vera BMW emana dinamismo ed eleganza anche quando è ferma. E questo è il caso anche della nostra nuova concept car. La BMW Concept Speedtop è caratterizzata innanzitutto dal suo profilo. È unica nel settore automobilistico. In questo modo, abbiamo creato un punto esclamativo per tutta la nostra gamma di veicoli, specialmente per i modelli Touring“.

BMW ha voluto unire il design unico della vettura con una produzione di qualità artigianale che esalta ogni dettaglio sia interno che esterno. Lo stile della BMW Concept Speedtop garantisce una presenza inconfondibile sia nella vista laterale che frontale. Il design a naso di squalo è impreziosito dalla griglia a doppio rene illuminata mentre una cresta centrale che dal cofano prosegue fino allo spoiler posteriore offre un dinamismo unico.

La BMW Concept Speedtop evolve il concetto di shooting brake grazie al suo design innovativo e accattivante

La colorazione conferisce all’auto un profilo dinamico da Touring. La gradazione di colore sul tetto passa da “Floating Sunstone Maroon” a “Floating Sundown Silver” per sottolineare le forme della vettura. I cerchi a 14 razze, invece, sono progettati specificamente per la vettura.

Gli interni sono in stile brogue tradizionale con le superfici rivestite in pelle in tonalità di colore ispirate agli esterni. Il marrone “Sundown Maroon” viene risaltato dal “Moonstone White” dei sedili per rendere l’esperienza a bordo sensoriale e immersiva. La collaborazione con il produttore italiano Schedoni conferma ulteriormente la ricercatezza dei materiali e della produzione sartoriale.

Il cuore della Concept Speedtop è certamente il motore V8 e BMW ha lavorato molto per creare un propulsore che incarnasse l’apice della tecnologia del produttore. Si tratta del motore V8 più potente attualmente disponibile in gamma ma non sono disponibili dettagli sulla potenza specifica.

Nonostante sia stata presentata come una concept car, l’azienda ha confermato che una serie limitata di modelli saranno disponibili per l’acquisto. Saranno prodotti 70 esemplari dedicati ai collezionisti e agli appassionati.