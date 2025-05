BMW M2 CS: pronta al debutto a Villa d’Este

BMW M svelerà il suo nuovo modello attesissimo a Villa D’Este. Si tratta proprio la nuova M2 CS, sorpresa più volte in versione camuffata sul tracciato del Nürburgring. Nonostante i pannelli oscuranti, spiccano i fari gialli, chiaro segno distintivo delle versioni Competition Sport. La carrozzeria lascia intuire paraurti ridisegnati, minigonne pronunciate e spoiler posteriore specifico, elementi che accentuano l’indole estrema del modello. Gli interni, ancora celati, sembrano ospitare sedili in carbonio, forse rivisti anche nei materiali e nelle cuciture. BMW punta a un’esclusività massima per la sua auto. Sono infatti previsti solo 2.000 esemplari, ciascuno pensato per veri appassionati. Il prezzo? Secondo indiscrezioni, oltre 110.000 euro.

Prestazioni elevate per una BMW super esclusiva

Il sei cilindri del modello BMW erogherà circa 523 cavalli, trasmessi alle ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica. Il piacere della trazione posteriore è assicurato, anche se in futuro verrà affiancata da una variante xDrive. Le prestazioni promettono di essere da vera sportiva, grazie anche a un’importante riduzione di peso. La nuova BMW M2 CS sarà più leggera di circa 30 kg, merito dell’uso strategico della fibra di carbonio. Il baricentro più basso e l’aerodinamica rivista contribuiranno a rendere ogni curva un’esperienza intensa. Ogni dettaglio è stato studiato per restituire sensazioni da pista, senza rinunciare allo stile che un evento come Villa d’Este richiede.

BMW ha deciso di spingersi oltre, puntando su una vettura dal carattere radicale, nata per sorprendere sia su strada che in passerella. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire entro ore, e l’attesa è carica di tensione. Le luci si accenderanno su un modello che potrebbe segnare un nuovo riferimento nella gamma compatta ad alte prestazioni. Il prezzo la rende fuori portata per molti, ma forse è proprio questo a renderla ancora più desiderabile. Di certo non è una coupé per tutti, è pensata per chi cerca l’autenticità della guida sportiva, condensata in un corpo rifinito con la cura di chi costruisce futuri pezzi da collezione.