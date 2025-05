Il mondo funziona ancora grazie ai software degli anni ’90

Siamo abituati a pensare che il mondo tech vada sempre a tutta velocità: ogni anno un nuovo smartphone, un nuovo sistema operativo, un aggiornamento che “devi assolutamente fare”. Eppure, sotto il cofano della nostra vita quotidiana, c’è ancora un cuore che batte lento, molto lento… e spesso ha il logo di Windows XP.

Floppy disk e interfacce testuali: se funziona, non toccarlo

Un recente reportage della BBC ha svelato un retroscena quasi surreale: sistemi operativi come Windows XP, Windows NT e perfino MS-DOS sono ancora lì fuori. In uso. Ogni giorno. E non per collezionismo nostalgico o per far girare Doom nel tostapane, ma per tenere in piedi cose serissime: ascensori, treni, bancomat, sistemi sanitari e istituzioni governative.

Prendiamo ad esempio un ascensore di un ospedale a New York: gira ancora con Windows XP. Alcuni sportelli bancomat usano Windows NT, lanciato nel 1993. E no, non è pigrizia. Aggiornare questi sistemi costa tantissimo, richiede modifiche hardware complesse, regolamenti da superare e software da riscrivere da zero. Morale? Se funziona, meglio non toccarlo.

In Germania, le ferrovie Deutsche Bahn cercano ancora tecnici esperti di MS-DOS e Windows 3.11 perché certi pannelli dei treni si affidano ancora a quei sistemi. A San Francisco, la metropolitana ha usato per anni floppy disk con software DOS per coordinare i treni. E nella stampa fotografica di alta qualità? A San Diego si usano ancora LightJet su Windows 2000 perché, semplicemente, fanno ancora il loro dovere.

Il caso più estremo? Il Dipartimento per gli Affari dei Veterani degli Stati Uniti, dove i medici accedono ai dati dei pazienti tramite un sistema lanciato nel 1997, basato su una piattaforma del 1985. L’interfaccia è testuale, tutto va digitato a mano e, se sbagli, perdi minuti preziosi. Ma per cambiarlo? Ci vorranno anni. Almeno fino al 2031.

Insomma, mentre guardiamo avanti verso intelligenze artificiali e chip quantistici, è sorprendente (e un po’ rassicurante) sapere che in certi angoli del mondo la tecnologia di trent’anni fa continua a fare il suo lavoro. Silenziosa, invisibile. E – per certi versi – immortale.