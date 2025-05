La sfida di Lyca Mobile: 150GB, due mesi gratis e il 5G a meno di sei euro

Lyca Mobile ha deciso di rivendicare la propria presenza sul mercato italiano della telefonia mobile con un’offerta pensata per attrarre nuovi clienti. La proposta si chiama “5G Portin 5,99” ed è riservata esclusivamente a chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Il pacchetto è disponibile solo online e propone 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, e 8GB da utilizzare in roaming in Unione Europea. Tutto ciò a un prezzo di 5.99€ ogni 30 giorni. Ma la vera novità è l’incentivo iniziale, in quanto i primi due rinnovi, dopo il pagamento del primo mese, sono gratuiti.

5G, VoLTE e limiti d’uso: ecco come funziona l’offerta di Lyca Mobile

Il cliente potrà attivare l’offerta non appena riceverà conferma via SMS, oppure verificando lo stato dell’attivazione chiamando il numero *137#. Se la portabilità non va a buon fine, Lyca Mobile permette comunque di usufruire del piano con una SIM temporanea, riservando l’offerta per 30 giorni. La durata della promo è mensile, con rinnovo automatico alla scadenza. È quindi fondamentale disporre di credito sufficiente, altrimenti l’utente avrà fino a 90 giorni di tempo per effettuare una ricarica e riattivare il piano.

Oltre alla convenienza economica, la proposta punta sulla qualità tecnologica. Per navigare in 5G è necessario avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete Lyca Mobile. La SIM è abilitata anche alle chiamate VoLTE, ma il servizio è disponibile solo su device 4G compatibili con la rete dell’operatore. L’acquisto e il rinnovo del piano possono essere effettuati unicamente con una carta di credito o debito valida.

È importante sottolineare che tale offerta è destinata a un uso strettamente personale, non commerciale. Lyca Mobile applica anche una politica di corretto utilizzo del traffico, soprattutto per quanto riguarda l’uso in roaming. I dettagli completi sono disponibili sul sito ufficiale dell’operatore. L’azienda si riserva il diritto di modificare l’offerta o sospenderla, purché con un preavviso considerato ragionevole.