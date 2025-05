Xbox Store, nuove offerte PAZZESCHE sui bundle

Nuovo giorno, nuove super offerte e sconti su Xbox Store. Il colosso americano Microsoft ha infatti da poco reso disponibile una nuova promozione denominata Offerte Bundles. Come suggerisce anche il nome, con quest’ultima gli utenti potranno acquistare a dei prezzi decisamente convenienti tanti bundle di rilievo comprendenti diversi videogiochi. Anche questa volta si tratta di sconti pazzeschi, che arrivano in alcuni casi fino al 95%.

Xbox Store, arriva la nuova super promozione Offerte Bundles

Come già accennato in apertura, la promo in questione si chiama Offerte Bundles. Come suggerisce anche il nome, con quest'ultima gli utenti potranno acquistare a dei prezzi super accessibili tanti bundle di rilievo comprendenti numerosi videogiochi.

Anche questa volta l’azienda ha voluto esagerare, proponendo degli sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 95%. Con questo sconto folle, troviamo ad esempio disponibile all’acquisto su Xbox Store il bundle comprendente i giochi 9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer. Quest’ultimo è disponibile con questa promo ad un prezzo assurdo di appena 1,99 euro.

Con uno sconto altrettanto super pari al 90% troviamo poi due bundle interessanti. Si tratta in particolare dei bundle comprendenti La Terra di Mezzo: Bundle dell’Ombra e Mortal Kombat 11 Ultimate + Injustice 2 Legendary . Grazie allo sconto proposto con questa promozione, gli utenti potranno acquistare questi bundle a dei prezzi scontati pari rispettivamente a 6,99 euro per il primo e 9,99 euro per il secondo. Gli sconti poi proseguono, arrivando all’85% e all’80%. Con questi sconti troviamo disponibili su Xbox Store ad esempio i bundle LEGO Marvel Collection e South Park: Il Bastone della Verità + Scontri Di-Retti. Con la promo, saranno disponibili all’acquisto ad un prezzo scontato pari rispettivamente a 8,99 euro e 11,99 euro.

Come sempre, questi sono solo alcuni sei bundle proposti in offerta con la promo Offerte Bundles. Vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di Xbox per scoprire tutti i bundle disponibili.