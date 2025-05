Whoop MG: sostituzione gratis per i dispositivi guasti

Da poche settimane Whoop ha introdotto sul mercato il suo nuovo fitness tracker “MG” (acronimo di Medical Grade). Affiancato al modello più tradizionale Whoop 5.0. Il punto di forza della versione MG risiede nella capacità di effettuare elettrocardiogrammi in tempo reale. Oltre a integrare il monitoraggio della pressione arteriosa. Per accedere a tali funzionalità avanzate è necessario sottoscrivere l’abbonamento Whoop Life. Con un costo annuo che si aggira intorno ai 360 dollari. Nonostante l’entusiasmo iniziale, sul web stanno emergendo diverse segnalazioni di malfunzionamenti improvvisi. Alcuni utenti riferiscono che il proprio Whoop MG smette di rispondere nel giro di poche ore dopo la prima configurazione.

Whoop MG: cosa c’è che non va?

Secondo quanto riportato, il braccialetto non comunica più con l’app companion, non si accendono LED di alcun tipo e il tracker diventa sostanzialmente inutilizzabile. Whoop ha subito risposto a tali lamentele affermando di non aver riscontrato alcuna anomalia diffusa che coinvolga l’intera produzione di MG. Stando a quanto dichiarato dalla società, si tratterebbe piuttosto di singoli esemplari difettosi, individuati e richiamati per la sostituzione. Diverse persone sui social hanno confermato di aver ricevuto dall’azienda una mail in cui si richiede la restituzione del tracker, persino nel caso in cui l’unità sembri perfettamente operativa. Ciò fa pensare a un richiamo precauzionale di un lotto specifico, piuttosto che alla risoluzione di un reale problema software o hardware diffuso.

Il lancio di Whoop MG ha mostrato il potenziale di portare sul polso degli utenti strumenti di monitoraggio sanitario di qualità professionale. La comparsa di alcuni difetti in pochi esemplari, però, sta già spingendo l’azienda a un richiamo tempestivo e a un programma di sostituzioni. Inoltre, tutti gli utenti che hanno acquistato tale dispositivo e che riscontrano difficoltà nel suo utilizzo possono rivolgersi al supporto clienti. In tal modo sarà possibile ottenere l’invio di un’unità sostitutiva senza costi aggiuntivi.