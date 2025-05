WindTre: addio al roaming gratuito per il Regno Unito

I viaggiatori italiani dovranno cambiare abitudini. Dal 16 giugno 2025, WindTre eliminerà definitivamente il trattamento “roaming like at home” per chi si trova nel Regno Unito. Una misura che è stata rinviata per anni, ma che ora diventa realtà. La compagnia ha ufficializzato l’aggiornamento all’interno della sezione “Tariffe base nel Mondo” del proprio sito.

Finora, Londra, Edimburgo e le altre città britanniche godevano ancora di condizioni speciali. Ovvero i clienti potevano utilizzare il traffico incluso nei loro piani nazionali. Ma adesso tutto ciò cambierà.

WindTre: nuove tariffe in arrivo, cambia tutto anche per altri Paesi extra UE

Dal 16 giugno, il Regno Unito sarà inserito nella Zona 1 delle nuove fasce tariffarie, mentre Gibilterra finirà in Zona3. A partire da quella data, chi viaggerà verso queste destinazioni dovrà fare attenzione a ogni chiamata, messaggio e megabyte usato. Il traffico verrà conteggiato secondo nuove tariffe, che non saranno più equiparabili a quelle dell’Unione Europea. Ogni zona avrà tariffe distinte, che crescono man mano che ci si allontana dall’Europa.

Le novità, però, non si limitano al Regno Unito. Tutto il sistema di roaming di WindTre subirà un’importante revisione. Cinque zone extra UE definiscono ora i costi, più si viaggia lontano, più salgono le tariffe. In Zona1, il traffico dati costerà 0,005 cent. a MB, ma in Zona5 si arriverà fino a 3€ per ogni MB scaricato. Anche gli SMS avranno prezzi differenti, fino a 0,30 centesimi nelle aree più remote.

Le chiamate potranno invece toccare i 60centesimi al minuto. Paesi come Canada, Turchia e Stati Uniti finiranno in Zona2. Molte altre nazioni, dall’India al Brasile, saranno collocate nella più onerosa Zona3. Mentre in alcune località, come Andorra o la Libia, il traffico dati sarà addirittura inaccessibile. Chi vuole contenere i costi potrà attivare pacchetti specifici prima della partenza oppure utilizzare eSIM locali. WindTre mette a disposizione anche uno strumento sul suo sito che consente di calcolare in anticipo le tariffe per ogni singolo Paese.