WindTre: dal 16 giugno cambiano le tariffe per l’estero

WindTre annuncia una nuova rimodulazione. Dal 16 giugno 2025 aumentano i costi per le chiamate internazionali effettuate dall’Italia con il piano “Call Your Country”. Il cambiamento non riguarda solo chi usa la tariffa base per contattare numeri esteri, ma anche coloro che sottoscrivono offerte riservate a clienti stranieri. Tali novità si attiveranno una volta superati i minuti inclusi o nel caso di chiamate verso Paesi non previsti nelle offerte.

Novità WindTre: cambia anche il roaming nel Regno Unito e le offerte per clienti stranieri

Chi ha attiva l’opzione “Call Your Country”, proposta a 0,99 centesimi al mese, potrà continuare a chiamare alcuni Paesi a partire da 2 cent. al minuto, a seconda della destinazione. Lo scatto alla risposta però salirà da 19 a 23 centesimi. Questo aumento rappresenta un problema per chi fa spesso chiamate brevi. Resta invece invariato il costo massimo di 23cent. per il primo minuto verso l’Europa, già comprensivo dello scatto. L’elenco completo delle nuove tariffe sarà disponibile sul sito WindTre e suddiviso per ogni singolo Paese.

Il piano si rinnova mensilmente e può essere disattivato gratuitamente chiamando il 159 o inviando un SMS con il testo “ESTERO NO” al numero 4033. Non tutte le offerte sono però compatibili con questa opzione. Restano escluse, ad esempio, Call Your Country Super, START 5G, FULL 5G, Unlimited l5G, Smart Pack-5G e Special, sia in versione Easy Pay che con credito residuo.

In contemporanea entreranno in vigore nuove regole per il roaming nel Regno Unito. Non sarà più applicato il principio del RoamingLike at Home, valido fino ad ora per i Paesi dell’Unione Europea. I clienti WindTre che si trovano nel Regno Unito vedranno quindi applicate le condizioni standard riservate ai Paesi extra UE, salvo diverse offerte attive. Le tariffe per chiamate internazionali verso il Regno Unito, invece, resteranno le stesse anche dopo l’entrata in vigore delle nuove regole.