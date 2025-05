Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 velocità impressionante che supera i 14.000MB/s – Recensione

Con il lancio del FURY Renegade G5, la divisione gaming di Kingston introduce il suo nuovo drive PCIe 5.0, una soluzione che promette di ridefinire gli standard di velocità e affidabilità per gamer, content creator e professionisti che richiedono le massime prestazioni dal proprio sistema.

Questo nuovo protagonista del mercato storage rappresenta un salto generazionale significativo nella tecnologia dei drive ad alte prestazioni, portando con sé innovazioni all’avanguardia e prestazioni che raggiungono vette straordinarie. La combinazione tra il controller Silicon Motion SM2508 e la memoria NAND 3D TLC crea un’armonia perfetta tra velocità estrema e gestione termica efficiente, caratteristiche fondamentali in un’era dove le applicazioni diventano sempre più esigenti.

Unboxing e prime impressioni: semplicità elegante al servizio delle prestazioni

La confezione, sobria ma elegante, presenta una combinazione di nero e bianco che riflette il design del prodotto stesso. All’interno, oltre al drive propriamente detto, troviamo la documentazione essenziale e l’accesso gratuito al software Acronis True Image per la clonazione, un valore aggiunto che molti competitor non offrono. Il primo impatto visivo con l’unità da 2TB rivela un design minimalista ma funzionale. La superficie nera opaca mantiene l’estetica gaming senza eccessi, mentre il profilo ultra-sottile dimostra l’attenzione di Kingston verso la compatibilità universale. Questo approccio è particolarmente apprezzabile per un drive PCIe 5.0 che deve gestire prestazioni estreme mantenendo un footprint termico controllato.

Le dimensioni compatte (80mm x 22mm x 2.3mm) e il peso contenuto di soli 7.7 grammi confermano la versatilità di installazione, mentre la qualità costruttiva risulta immediatamente tangibile. La superficie del PCB presenta una finitura premium che ispira fiducia nella durabilità del prodotto a lungo termine.

Materiali e costruzione: ingegneria di precisione per prestazioni estreme

L’analisi approfondita della costruzione rivela scelte ingegneristiche ponderate e innovative. Il cuore del sistema è rappresentato dal controller Silicon Motion SM2508, realizzato con processo produttivo a 6 nanometri. Questa tecnologia all’avanguardia non è solo un numero impressionante: rappresenta un salto generazionale nella capacità di gestire enormi flussi di dati mantenendo consumi energetici ridotti e temperature operative accettabili.

La memoria NAND 3D TLC utilizzata rappresenta una delle implementazioni più avanzate attualmente disponibili sul mercato. Questa tecnologia offre densità elevata, affidabilità superiore e prestazioni costanti nel tempo, caratteristiche fondamentali per un drive destinato a utilizzi intensivi come il gaming professionale e la creazione di contenuti. Il PCB a 12 strati costituisce forse uno degli aspetti più raffinati di questo progetto. Mentre molti drive consumer utilizzano soluzioni più semplici, Kingston ha optato per una configurazione professionale che garantisce integrità del segnale superiore e stabilità operativa anche nelle condizioni più impegnative. Questa scelta si traduce in prestazioni più consistenti e affidabilità a lungo termine.

La cache DRAM DDR4 a basso consumo rappresenta un altro elemento distintivo. La presenza di memoria cache dedicata assicura che le operazioni più frequenti vengano gestite con latenza minima. Il circuito integrato Buck indipendente per la gestione dell’alimentazione garantisce inoltre un’erogazione di potenza stabile e pulita a tutti i componenti, eliminando le interferenze che potrebbero compromettere le prestazioni.

Design termico: innovazione al servizio dell’affidabilità

La gestione termica rappresenta una delle sfide più significative per i drive PCIe 5.0, e il FURY Renegade G5 affronta questa problematica con un approccio ingegneristico estremamente sofisticato. Il controller SM2508, grazie al processo produttivo a 6nm, produce intrinsecamente meno calore rispetto alle soluzioni precedenti, permettendo prestazioni elevate con un’impronta termica ridotta. Il design termico evoluto non si limita al controller, ma coinvolge l’intera architettura del drive. La cache DDR4 a basso consumo contribuisce significativamente alla riduzione del calore generato, mentre il PCB a 12 strati ottimizza la dissipazione termica distribuendo il carico termico su una superficie maggiore.

Durante i test prolungati, il drive ha dimostrato di mantenere temperature operative nell’intervallo 0°C-70°C anche sotto carico sostenuto, un risultato notevole considerando le velocità di trasferimento raggiunte. Le tecnologie di controllo termica avanzate implementate nel firmware permettono una gestione dinamica delle prestazioni che previene il throttling termico senza compromettere l’esperienza utente.

Specifiche tecniche: la potenza dei numeri

Le specifiche tecniche del FURY Renegade G5 da 2TB rappresentano un concentrato di tecnologia all’avanguardia che posiziona questo drive ai vertici del settore. La connettività PCIe 5.0 x4 sfrutta l’intera banda passante disponibile dello standard più recente, permettendo velocità teoriche che superano abbondantemente le capacità dei drive di generazione precedente.Le velocità sequenziali raggiunte sono impressionanti: fino a 14.700 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura per il modello da 2TB testato. Questi numeri rappresentano un incremento sostanziale rispetto ai drive PCIe 4.0, aprendo nuove possibilità per applicazioni che richiedono throughput elevato come l’editing video 8K e il gaming di nuova generazione.

Le prestazioni casuali sono altrettanto impressionanti, con fino a 2.200.000 IOPS sia in lettura che in scrittura. Questo parametro è particolarmente critico per l’esperienza utente quotidiana, influenzando direttamente la reattività del sistema durante il multitasking e l’utilizzo di applicazioni complesse. La durabilità è garantita da specifiche di resistenza elevate: 2.0 PB per il modello da 2TB. Questi valori rappresentano anni di utilizzo intensivo prima di raggiungere i limiti di scrittura, confermando la natura professionale di questo prodotto.

Prestazioni reali: dove la teoria incontra la pratica

Per valutare le prestazioni reali del FURY Renegade G5, i test sono stati condotti su una configurazione hardware di fascia alta che permette di sfruttare appieno le potenzialità del drive PCIe 5.0:

Configurazione di test:

Processore: AMD Ryzen 9 7950X (16-core) a 5500 MHz

AMD Ryzen 9 7950X (16-core) a 5500 MHz Scheda madre: MSI X670E Gaming Plus WiFi (MS-7E16)

MSI X670E Gaming Plus WiFi (MS-7E16) Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB)

Questa piattaforma rappresenta un ambiente ideale per testare un drive PCIe 5.0, offrendo il pieno supporto allo standard più recente e eliminando qualsiasi possibile collo di bottiglia hardware che potrebbe limitare le prestazioni del drive. I test sono stati condotti su un’unità completamente vuota (0% di riempimento), condizione ottimale per valutare le prestazioni massime teoriche del drive.

Le velocità di lettura sequenziale si avvicinano costantemente ai valori massimi dichiarati, con picchi che raggiungono i 14.796 MB/s in condizioni ottimali durante i test con CrystalDiskMark. Questo si traduce in tempi di caricamento drasticamente ridotti per giochi di grandi dimensioni, trasferimenti di file multimediali quasi istantanei e apertura di applicazioni pesanti in tempi record. Le prestazioni di scrittura sequenziale raggiungono valori eccezionali fino a 14.136 MB/s, avvicinandosi alle specifiche teoriche e confermando l’efficacia del sistema di cache multi-livello implementato nel firmware. Anche durante operazioni prolungate, il drive mantiene velocità elevate, con risultati consistenti attraverso diversi test di dimensione variabile da 1GiB fino a 16GiB.

I test con AS SSD Benchmark confermano ulteriormente le prestazioni eccezionali, registrando 10.747 MB/s in lettura sequenziale e 11.814 MB/s in scrittura, con un punteggio totale di 13.922 che posiziona il drive ai vertici della categoria. I tempi di accesso risultano praticamente istantanei: 0.019 ms in lettura e 0.017 ms in scrittura. Le prestazioni casuali 4K mostrano risultati notevoli con 101.36 MB/s in lettura e 210.29 MB/s in scrittura nei test single-thread, mentre il test multi-thread 4K-64 raggiunge 3.740 MB/s in lettura e 5.051 MB/s in scrittura, confermando l’eccellente gestione del parallelismo del controller SM2508.

Le prestazioni di scrittura mantengono eccellente consistenza anche durante operazioni prolungate. Il sistema di cache multi-livello implementato nel firmware garantisce che anche durante la scrittura di file di grandi dimensioni, le velocità rimangano elevate per periodi estesi prima di eventuali riduzioni dovute al riempimento della cache SLC. Nei test di utilizzo reale condotti con CrystalDiskMark e AS SSD Benchmark, il drive eccelle in ogni scenario testato. Il boot di Windows 11 avviene in tempi praticamente istantanei, con sistemi pronti all’uso in meno di 12 secondi dall’accensione. Il caricamento di giochi moderni come Cyberpunk 2077 o Call of Duty vede riduzioni dei tempi di attesa del 45-55% rispetto ai drive PCIe 4.0 di fascia alta, mentre operazioni come l’editing video 4K e 8K beneficiano enormemente delle prestazioni casuali elevate.

L’installazione di software e decompressione di archivi rappresentano scenari dove le prestazioni del FURY Renegade G5 brillano particolarmente. La capacità di gestire simultaneamente operazioni di lettura e scrittura intensive rende queste attività significativamente più fluide rispetto a soluzioni meno performanti.

Temperature con dissipatore e senza dissipatore

Velocità di scrittura e lettura: un nuovo standard di riferimento

L’analisi dettagliata delle velocità di trasferimento attraverso benchmark rigorosi rivela la superiorità tecnologica di questa soluzione. I test condotti con CrystalDiskMark in diverse configurazioni confermano prestazioni eccezionali e consistenti. Le letture sequenziali mostrano una consistenza straordinaria, con valori che oscillano tra 14.757 MB/s e 14.796 MB/s a seconda del test eseguito. Questa stabilità attraverso diverse tipologie di carico dimostra l’efficacia dell’architettura del controller e della gestione della memoria cache.

Le scritture sequenziali raggiungono picchi di 14.136 MB/s nel test ottimale a 64MiB, avvicinandosi alle specifiche teoriche di 14.000 MB/s. La variazione nelle prestazioni di scrittura tra i diversi test (da 13.286 MB/s a 14.136 MB/s) riflette il comportamento dinamico del sistema di cache, che si adatta alle diverse condizioni di carico. Le prestazioni casuali 4K rappresentano un aspetto cruciale per l’esperienza utente quotidiana. I risultati mostrano 753-757 MB/s in lettura e 567-613 MB/s in scrittura nei test Q32T1, mentre i test single-thread Q1T1 raggiungono 87-90 MB/s in lettura e 222-235 MB/s in scrittura. Questi valori si traducono direttamente nella reattività del sistema durante il multitasking.

La validazione attraverso AS SSD Benchmark conferma l’eccellenza delle prestazioni con 10.747 MB/s in lettura e 11.814 MB/s in scrittura sequenziale, accompagnati da tempi di accesso praticamente istantanei di 0.019 ms e 0.017 ms. Il punteggio complessivo di 13.922 posiziona il drive tra i migliori della categoria PCIe 5.0.

Compatibilità e installazione: semplicità d’uso universale

L’implementazione dello standard M.2 2280 garantisce compatibilità universale con la stragrande maggioranza delle schede madri moderne. La retrocompatibilità con slot PCIe 3.0 e 4.0 assicura che il drive possa essere utilizzato anche su sistemi meno recenti, sebbene ovviamente con prestazioni limitate dalla banda passante disponibile.

L’installazione risulta immediata e priva di complicazioni. Il fattore di forma compatto permette l’utilizzo anche in sistemi con vincoli di spazio severi, mentre la gestione termica efficiente elimina la necessità di dissipatori aggiuntivi nella maggior parte delle configurazioni. Per sistemi con airflow limitato o utilizzo particolarmente intensivo, rimane comunque consigliabile l’utilizzo del dissipatore integrato della scheda madre.

Il supporto per DirectStorage garantisce compatibilità ottimale con i giochi di nuova generazione che sfruttano questa tecnologia per ridurre ulteriormente i tempi di caricamento. Il supporto software fornito da Kingston attraverso il SSD Manager rappresenta un valore aggiunto significativo per il monitoraggio e l’ottimizzazione delle prestazioni.

Efficienza energetica: prestazioni elevate con consumo intelligente

Uno degli aspetti più impressionanti del FURY Renegade G5 è la capacità di coniugare prestazioni estreme con un consumo energetico relativamente contenuto. Il controller SM2508 e la cache DDR4 ottimizzata permettono un consumo medio di appena 0.27W durante l’idle, salendo a 7.0W durante le operazioni più intensive per il modello da 2TB.

Questi valori rappresentano un miglioramento significativo rispetto ai drive PCIe 5.0 di prima generazione, che spesso richiedevano consumi superiori per prestazioni comparabili. L’efficienza energetica si traduce in maggiore autonomia per i laptop e minore produzione di calore per i sistemi desktop, contribuendo alla stabilità generale del sistema.

Confronto con la concorrenza: leader indiscusso del segmento

Nel panorama dei drive PCIe 5.0, il FURY Renegade G5 si posiziona come uno dei contendenti più credibili per il titolo di miglior SSD gaming. Rispetto a concorrenti come il Samsung 990 PRO o il WD Black SN850X, questo nuovo drive di Kingston offre prestazioni superiori praticamente in ogni metrica, dalla velocità sequenziale alle prestazioni casuali.

Il confronto con il Samsung 9100 PRO, altro drive PCIe 5.0 di fascia alta, mostra prestazioni comparabili ma con un approccio diverso alla gestione termica. Mentre Samsung punta su dissipatori più voluminosi, Kingston ha optato per un’efficienza intrinseca superiore che permette prestazioni elevate con un footprint termico ridotto.

La proposta di valore del FURY Renegade G5 risulta particolarmente competitiva. Con prezzi di lancio posizionati strategicamente rispetto alla concorrenza diretta, il drive offre un rapporto prestazioni-prezzo tra i migliori della categoria, specialmente considerando l’inclusione del software di clonazione e il supporto tecnico a lungo termine.

Scenari d’uso: versatilità per ogni esigenza

Il gaming di ultima generazione rappresenta probabilmente l’applicazione più naturale per questo drive. I giochi moderni, con asset sempre più voluminosi e tempi di caricamento che possono influenzare significativamente l’esperienza di gioco, beneficiano enormemente delle prestazioni offerte. Titoli come Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 o Microsoft Flight Simulator vedono riduzioni dei tempi di caricamento che trasformano l’esperienza di gioco.

Il content creation rappresenta un altro ambito dove il FURY Renegade G5 eccelle. L’editing video 4K e 8K, la manipolazione di file RAW fotografici ad alta risoluzione e il rendering 3D beneficiano delle prestazioni casuali elevate e della banda passante superiore. Software come Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve o Blender mostrano miglioramenti prestazionali tangibili in tutte le fasi del workflow.

Gli utenti professionali che lavorano con database di grandi dimensioni, macchine virtuali multiple o applicazioni CAD complesse trovano nel drive un alleato prezioso per eliminare i colli di bottiglia legati allo storage. La consistenza delle prestazioni nel tempo assicura che anche durante sessioni di lavoro prolungate, la reattività del sistema rimanga ottimale.

Affidabilità e garanzia: investimento a lungo termine

La garanzia di 5 anni offerta da Kingston testimonia la fiducia dell’azienda nella qualità e durabilità del prodotto. Questa copertura, superiore a quella offerta da molti competitor, rappresenta un elemento di tranquillità importante per un investimento di questa entità. I rating di endurance dichiarati, basati sugli standard JEDEC, forniscono un’indicazione realistica della longevità attesa del drive. Con 2.0 PB per il modello da 2TB, anche gli utenti più intensivi possono aspettarsi anni di utilizzo senza preoccupazioni. Il supporto tecnico gratuito e gli aggiornamenti firmware regolari assicurano che il drive rimanga ottimizzato e compatibile con le evoluzioni tecnologiche future. Kingston ha dimostrato nel tempo un approccio serio al supporto post-vendita, caratteristica che aggiunge valore alla proposta complessiva.

Considerazioni finali: l’eccellenza ha finalmente un nome

Il Kingston FURY Renegade G5 rappresenta l’evoluzione naturale della famiglia FURY verso il PCIe 5.0, portando con sé tutte le lezioni apprese dalle generazioni precedenti e implementando tecnologie all’avanguardia per creare un prodotto che eccelle in ogni aspetto.

Le prestazioni offerte, con velocità che raggiungono i 14.700/14.000 MB/s, collocano questo drive ai vertici assoluti della categoria, mentre la gestione termica avanzata risolve uno dei problemi più significativi dei drive di nuova generazione. La qualità costruttiva, l’affidabilità e il supporto a lungo termine completano un quadro che difficilmente trova punti deboli significativi. Per gamer esigenti, content creator professionali e power user che non accettano compromessi, il FURY Renegade G5 da 2TB rappresenta probabilmente la scelta più equilibrata e performante attualmente disponibile sul mercato. La combinazione di prestazioni estreme, efficienza energetica e affidabilità a lungo termine ne fa un investimento che continuerà a ripagare le aspettative per anni.

Il futuro dello storage ad alte prestazioni è finalmente arrivato, e porta il nome di Kingston FURY Renegade G5. Un drive che non si limita a soddisfare le aspettative attuali, ma pone le basi per le applicazioni e i workload del domani, confermando Kingston come leader indiscusso nell’innovazione tecnologica applicata allo storage di consumo.

Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon attraverso la pagina ufficiale.