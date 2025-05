WhatsApp rinnova la gestione dei file: in arrivo il Media Hub

L’uso quotidiano di WhatsApp porta inevitabilmente a un accumulo di file multimediali. Foto, video, documenti e link affollano le chat, rendendo complicata la loro gestione nel tempo. Per rispondere a questa esigenza sempre più diffusa, gli sviluppatori hanno avviato il progetto di un Media Hub. Ovvero una nuova sezione dell’app pensata per facilitare l’accesso e il controllo dei contenuti condivisi. Non si tratta solo di un restyling grafico, ma di un cambiamento funzionale che punta a migliorare l’esperienza degli utenti in modo concreto.

Ordine e semplicità: come funziona il nuovo Media Hub di WhatsApp

Nella sua prima versione, disponibile attualmente in fase beta per la piattaforma desktop, il MediaHub permette di visualizzare tutti i media ricevuti o inviati da un’unica area centrale. Gli utenti potranno scorrere tra immagini, video, GIF, documenti e link senza dover aprire singolarmente le chat. Ogni file sarà accompagnato da informazioni essenziali. Come ad esempio, chi lo ha condiviso, quando è stato inviato e quanto spazio occupa. Una soluzione utile per chi desidera alleggerire la memoria del proprio dispositivo senza perdersi tra le chat.

Insomma, quando i file sono dispersi tra migliaia di messaggi, il Media Hub promette una gestione ordinata e veloce. I contenuti potranno essere ordinati per data, in modo crescente o decrescente, oppure filtrati per trovare quelli più ingombranti. Tale sistema di visualizzazione intelligente sarà utile non solo per ritrovare vecchi file, ma anche per eliminarli con facilità, recuperando spazio prezioso su smartphone e computer.

Inizialmente pensato per le community, il Media Hub è stato poi esteso a tutte le chat, segno che il suo utilizzo sarà universale. Al momento, non esiste una data certa per il rilascio ufficiale. L’iniziativa però conferma la volontà di WhatsApp di evolversi verso una piattaforma sempre più funzionale, mantenendo l’intuitività che ne ha decretato il successo. Se il progetto non incontrerà ostacoli tecnici, è probabile che nei prossimi mesi il MediaHub approdi anche nella versione mobile, diventando uno strumento indispensabile per milioni di persone.