TIM propone giga illimitati, offerte personalizzate e tariffe mai viste prima

Non servono più confronti o lunghe ricerche tra le decine di gestori presenti sul mercato. A sorprendere gli utenti italiani, questa volta, è TIM, che propone una serie di offerte difficili da ignorare. Tra queste, emerge in particolare il piano “Supreme Giga Power”, una soluzione che ha già conquistato migliaia di clienti. Con un costo mensile di soli 5,99€, gli utenti infatti possono usufruire di ben 100GB di traffico dati in 5G e minuti illimitati verso tutti. Una proposta così vantaggiosa non poteva passare inosservata, soprattutto perché, inizialmente pensata solo per alcuni operatori, ora è stata estesa a chiunque decida di cambiare gestore e passare a TIM.

In più, recandosi direttamente in uno dei punti vendita TIM, si può accedere a un’ulteriore promozione. Ovvero ai 50GB iniziali si sommano altri 50, completamente gratuiti. Il totale di 100GB rende questa soluzione una delle più competitive sul mercato.

TIM: strategie mirate e vantaggi extra per ogni tipo di utente

A differenza di altri gestori che limitano i vantaggi a una ristretta fascia di nuovi clienti, TIM apre le porte a tutti. Un’operazione che mostra chiaramente l’intenzione dell’azienda. Ossia riconquistare il primo posto tra gli operatori italiani, offrendo quantità e qualità a costi più che accessibili.

Ma le novità non si fermano qui. TIM ha pensato anche a chi proviene da altri marchi come Vodafone, ho.Mobile, WindTre o Very Mobile. Per questi utenti, sono disponibili offerte speciali tra i 7,99 e gli 8,99€ al mese, sempre con 100GB in 5G, SMS e chiamate illimitate. Ogni piano è stato costruito su misura per intercettare specifiche esigenze e fasce di utenti. Tra le soluzioni più innovative troviamo sicuramente TIMUnica Power, l’opzione pensata per chi ha anche la linea fissa con TIM. Grazie a questa soluzione si potranno collegare fino a sei SIM mobili alla stessa rete domestica ed ottenere Giga illimitati per tutti i dispositivi. Il costo extra è minimo e può essere annullato se si attivano almeno tre linee mobili. Si tratta di un’opportunità perfetta per le famiglie o per chi utilizza molto internet fuori casa.

Insomma, con queste strategie, il noto operatore italiano sta letteralmente scrivendo una nuova pagina della telefonia mobile del nostro Paese, puntando sulla combinazione vincente di innovazione, convenienza e accessibilità.