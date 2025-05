Vodafone: a maggio 2025 le Silver dominano, ecco fino a 200GB al mese

Vodafone punta a riconquistare chi proviene da Iliad o da gestori virtuali con due promozioni semplici, convenienti e con tanti giga inclusi. Le nuove offerte si chiamano Silver 100 e Silver 150 e sono disponibili solo per chi porta il proprio numero in Vodafone da uno degli operatori compatibili.

Silver 100 prevede minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 giga in 4G a 7,99€ al mese. Andando a finire invece sulla nuova Silver 150, gli utenti possono placare la loro sete maggiore di contenuti. Si tratta infatti di un’offerta che include sempre chiamate e SMS senza limiti, ma con 150 giga in 4G al costo di 9,99€ al mese. Entrambe le offerte hanno un costo ridotto per il primo mese, pari a 5€, indipendentemente dal piano scelto. Gli utenti dunque hanno più opzioni a disposizione, tra le quali possono scegliere anche in base al costo che decidono di pagare mensilmente.

50 giga extra con SmartPay: il regalo di casa Vodafone agli utenti

Un dettaglio interessante è la possibilità di ottenere 50 giga in più senza alcun costo aggiuntivo. Basta attivare il servizio SmartPay, il sistema Vodafone per la ricarica automatica tramite conto corrente o carta. Con questa opzione, Silver 100 diventa da 150 giga e Silver 150 sale a 200 giga, mantenendo lo stesso canone mensile.

SmartPay non solo garantisce più dati, ma consente anche di non preoccuparsi del rinnovo mensile: il pagamento avviene in automatico, evitando interruzioni del servizio.

Due proposte per chi cerca affidabilità e giga

Entrambe le tariffe si inseriscono nella fascia media del mercato, ma con la solidità della rete Vodafone e un rapporto qualità-prezzo competitivo. L’attivazione è riservata a chi cambia operatore, senza distinzioni tra chi sceglie SIM fisica o eSIM.

Con queste due soluzioni, Vodafone mira a offrire molti giga, prezzi fissi e la comodità del rinnovo automatico, rivolgendosi a utenti esigenti in cerca di una connessione stabile e senza sorprese.