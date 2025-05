Apple rivoluziona watchOS e tvOS: arriva il design ispirato a visionOS

Il cambiamento è già nell’aria, e Apple sembra intenzionata a trasformarlo in realtà con la WWDC 2025. Secondo quanto riportato dal giornalista Mark Gurman, l’ azienda introdurrà presto un nuovo stile grafico anche su watchOS e tvOS. L’estetica, ereditata da visionOS, il sistema operativo del visore Vision Pro, sarà protagonista di un importante restyling che coinvolgerà l’intero mondo del famoso marchio di Cupertino.

Apple unifica il design per rafforzare la sua visione tecnologica

Trasparenze, superfici in vetro e un effetto fluttuante tipico della realtà aumentata, è proprio questo il nuovo stile grafico scelto da Apple. Il debutto ufficiale di queste novità è atteso per il keynote di apertura della WWDC, fissato per il 9 giugno. Una mossa coerente, dato che le versioni 19 di iOS e iPadOS dovrebbero già presentare tali modifiche. Ma ora, anche l’interfaccia di AppleWatch e AppleTV si prepara ad allinearsi a questa visione.

WatchOS, nel tempo, ha già vissuto diversi aggiornamenti grafici. tvOS invece è rimasto sostanzialmente invariato, mantenendo un aspetto più funzionale che estetico. L’intenzione di Apple quindi è quello di portare una certa coerenza visiva tra i suoi sistemi e rafforzare l’identità del brand. Un passo che non riguarda solo l’aspetto esteriore. Infatti questa nuova filosofia non si limita al solo impatto estetico. Per Apple, rendere coerente il design tra dispositivi non significa solo armonizzare le grafiche. Significa anche semplificare l’esperienza utente, rafforzare il senso di continuità tra piattaforme e rendere l’intero sistema un modello molto più sofisticato e fluido da utilizzare e comprendere.

Il logo traslucido della WWDC 2025, già svelato, preannuncia questo cambiamento. Si tratta di un’evoluzione che parte da visionOS, un sistema pensato per sovrapporre elementi digitali al mondo reale. Insomma, anche se il Vision Pro non ha sfondato a livello commerciale, il suo impatto grafico è destinato a lasciare il segno nel tempo. Apple sembra quindi determinata a riprendere quella visione e a portarla su tutti i suoi device, grandi e piccoli.