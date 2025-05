Cassa Bluetooth Soundcore in regalo su Amazon: costa meno di 90€

Non riuscite a fare a meno di ascoltare la vostra musica preferita? Siete in cerca di una soluzione da poter utilizzare in qualsiasi momento e, dunque, sia al mare che in montagna? La cassa Bluetooth portatile Boom 2 progettata dal marchio Soundcore è perfetta per essere portata ovunque grazie a un’attenta progettazione che la rende perfetta in ogni avventura.

Progettata per gestire qualsiasi circostanza, la Boom 2 consente di ascoltare musica senza preoccupazioni in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia grazie alla certificazione IPX7. Oltre a ciò, l’eccellente autonomia consente di ascoltare musica tutto il giorno con una singola carica e, grazie alla power bank integrata, permette anche di caricare dispositivi come lo smartphone.

Cassa Bluetooth Soundore: ottimo rapporto qualità/prezzo

Acquistare una buona cassa Bluetooth richiede molto spesso che l’utente spenda una cifra piuttosto alta ma grazie allo sconto messo a disposizione da Amazon questo modello Soundcore costa davvero poco.

Volete dare il via a esperienze sonore uniche e coinvolgenti con i vostri amici? Oggi acquistando la cassa Bluetooth Soundcore avete l’opportunità di farlo sentendo la potenza dei bassi in ogni canzone grazie a un subwoofer racetrack che offre una maggiore profondità e chiarezza. Inoltre grazie al BassUp️ 2.0, è possibile modificare l’equalizzazione dei bassi arrivando fino a 80W. Inoltre, un subwoofer da 40W e due tweeter da 10W offrono alti e bassi profondi bilanciati da una tecnologia intelligente.

La presenza di luci LED implementate consentono anche di rendere l’ambiente in cui ci si trova ancora più immersivo e, dunque, paragonabile a una discoteca.

Con lo sconto messo a disposizione da Amazon oggi potete acquistare la cassa Bluetooth portatile Boom 2 a un prezzo di soli 89,99 euro anziché 129,99 euro. Tutto ciò grazie a un imperdibile -31% sul prezzo di listino.