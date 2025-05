Opera Neon, il nuovo browser AI che si muove al posto degli utenti

Se non avete mai sentito parlare di browser agentico, dovete assolutamente conoscere la grande novità di queste ultime ore: Opera Neon. Si tratta di un browser pensato appositamente dall’azienda norvegese che permette agli utenti di vedere un assistente digitale operare al suo interno in maniera autonoma, interpretando appieno quelle che sono le intenzioni di un utente.

Il progetto in questione, che è attualmente in test, risulta ormai maturo abbastanza per poter affiancare l’utente durante tutte le sue attività giornaliere. In breve, avrete un assistente che si muoverà sul web al posto vostro.

Cosa può fare Opera Neon

Le funzionalità principali di Opera Neon si basano su una AI nativa integrata nel browser. Le ricerche non avvengono più tramite digitazione classica, ma attraverso una chat conversazionale che permette di dialogare direttamente con l’agente.

Un’altra funzione centrale è il cosiddetto Browser Operator, già sperimentato in passato da Opera, che consente al browser di gestire compiti abituali: prenotare un volo, compilare un modulo o fare acquisti online può diventare un’azione automatica, eseguita in autonomia. Le operazioni di questo tipo vengono elaborate localmente, garantendo così un alto livello di sicurezza e protezione della privacy.

Opera Neon include anche un potente motore AI in cloud, pensato per la creazione di contenuti: può generare testi, giochi, righe di codice o addirittura siti web, anche in parallelo tra loro. Questo consente di delegare attività complesse, lasciando al browser la gestione di più compiti contemporaneamente.

Opera Neon è disponibile ma bisogna entrare in lista di attesa

Attualmente, Neon è disponibile solo in versione Alpha e l’accesso richiede l’iscrizione a una lista d’attesa. L’uso sarà legato a un piano in abbonamento, di cui Opera comunicherà i dettagli nei prossimi mesi. L’iniziativa rientra in un progetto più ampio dell’azienda, che punta a ridefinire il ruolo del browser, trasformandolo in uno strumento collaborativo tra essere umano e intelligenza artificiale.