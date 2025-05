Alpine A390: presentato il primo SUV di Dieppe

La nuova Alpine A390 segna un passo importante nella storia del marchio francese: per la prima volta, Dieppe introduce sul mercato un SUV interamente elettrico. Una vettura pensata per unire il DNA sportivo di Alpine a una configurazione più pratica e spaziosa. Il tutto combinato in un SUV capace di ospitare comodamente cinque persone. L’A390 si inserisce nel segmento D grazie alle sue dimensioni: 4,62 m di lunghezza, 1,89 m di larghezza e 1,53 m di altezza. All’interno, l’abitacolo è chiaramente orientato verso chi guida. Due grandi schermi digitali (12,3″ per la strumentazione e 12″ per l’infotainment) offrono una grafica personalizzata.

Mentre il volante, rivestito in pregiata pelle Nappa blu e riscaldato, integra comandi multifunzione e due pulsanti in alluminio ispirati alla F1: il blu RCH per modulare la rigenerazione della frenata fino alla modalità One Pedal e il rosso OV per la funzione Overtake e il launch control. I tessuti tecnici (Alcantara) o, in opzione, la pelle Nappa dei sedili Sabelt, contribuiscono a un ambiente raffinato. Ulteriormente impreziosito dalle griglie Devialet in alluminio, dall’illuminazione ambientale e dal rivestimento in microfibra del tetto. Grazie al programma Atelier Alpine è possibile personalizzare finiture interne, colore dei freni e molti altri dettagli.

Alpine A390: le caratteristiche della nuova vettura elettrica

Le forme da fastback comportano un compromesso per lo spazio posteriore. Lo spazio per le gambe è adeguato, ma chi è molto alto può toccare il padiglione. Gli schienali inclinati però garantiscono una posizione confortevole. Il bagagliaio da 532 l, dotabile di doppio fondo, conferma la versatilità del modello.

Sotto la carrozzeria, l’A390 monta un’architettura unica. Sono presenti tre motori elettrici (uno anteriore e due posteriori) prodotti a Cléon. Sono coordinati dal sistema Alpine Active Torque Vectoring, che bilancia la coppia tra gli assi e tra le ruote posteriori. Ciò per ottimizzare la risposta in curva, eliminando sottosterzo e sovrasterzo. La gamma prevede la versione GT da 400 CV (0-100 km/h in 4,8 s). Insieme alla più prestazionale GTS da 470 CV (0-100 km/h in 3,9 s). Con erogazione costante anche a batteria parzialmente scarica. La funzione Overtake fornisce un boost extra di 10 s. Mentre il launch control, oltre alla spinta massima, visualizza un’animazione dedicata sul cruscotto.

La base tecnica è la piattaforma AmpR Medium, ritarata da Alpine grazie a una culla in alluminio che alloggia i motori posteriori e permette di abbassare il piano del bagagliaio, aumentando la capacità di carico. La batteria da 89 kWh garantisce un’autonomia WLTP compresa tra 520 e 555 km. Con ricarica fino a 190 kW in corrente continua e 11 kW in alternata (22 kW in opzione).

I dettagli sull’estetica

La vettura presenta una silhouette che combina l’eleganza di un fastback con linee fluenti ma scolpite. Il lunotto bombato e le superfici vetrate slanciate contribuiscono a tale sensazione. Mentre dettagli come le maniglie a scomparsa per le porte posteriori e la carrozzeria “muscolosa” rivelano una cura stilistica maniacale.

La firma luminosa “Cosmic Dust” è uno degli elementi più caratteristici: piccoli triangoli animati che danno il benvenuto al conducente, integrati nei proiettori anteriori e ripresi nel motivo a triangoli del paraurti. Al posteriore, una sottile barra luminosa incornicia il logo retroilluminato, mentre i frammenti triangolari disegnano un suggestivo richiamo aerodinamico. A impreziosire ulteriormente il profilo, sul montante C si può scegliere di aggiungere la bandiera francese.

Sei le tinte disponibili: Nero Profondo, Blu Abisso, Blu Alpine Vision, Argento Mercury, Bianco Topazio e Grigio Tuono opaco. Il tetto, a scelta, può essere coordinato alla carrozzeria o in contrasto nero. Nei passaruota e nelle modanature inferiori il nero lucido enfatizza la sportività. Mentre cerchi da 20” o 21” completano il look in base all’allestimento.

Pur non avendo ancora un listino ufficiale, ci si aspetta un prezzo superiore ai circa 50.000€ dell’A290 più accessoriata, coerente con il posizionamento premium e tecnologico di un SUV elettrico presentato da Dieppe.