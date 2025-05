Mazda CX-6e: il SUV elettrico che punta al futuro

Mazda fa parlare di sé grazie ad un nuovo protagonista della mobilità elettrica, il SUV EZ-60. Una vettura destinata poi a cambiare nome in CX-6e quando approderà in Europa. In Cina, il veicolo sarà lanciato ad agosto 2025, ma ha già catturato l’attenzione del pubblico con oltre 20.000 preordini. La sua struttura è frutto della collaborazione con Changan, un colosso cinese dell’automotive. La piattaforma utilizzata, chiamata EPA1, è già stata impiegata per altri modelli elettrici come la Deepal S07 e la Mazda EZ-6. Un dettaglio che sottolinea il forte legame tra i due marchi.

Mazda CX-6e: la nuova frontiera del 100% elettrico

Le dimensioni della vettura sono importanti. Parliamo infatti di 4,85m di lunghezza, 1,93m di larghezza e 1,62 di altezza, con un passo di 2,90m. Valori che lo rendono uno dei SUV più spaziosi della sua categoria, pensato per chi cerca comfort e abitabilità anche nei lunghi viaggi. Il bagagliaio offre una capacità di base di 350 litri, espandibile fino a oltre 2.000l abbassando i sedili posteriori. Una versatilità che punta a soddisfare anche le esigenze delle famiglie. In Cina, il SUV è disponibile in una variante range extender. La quale è dotata di un motore elettrico da 190kW alimentato da una batteria da 31,7kWh e supportata da un motore termico a benzina da 1,5l. Tale combinazione garantisce fino a 1.300km di autonomia secondo il ciclo CLTC.

Ma è la versione full electric a rappresentare la vera novità. Anche qui troviamo un motore da 190kW (258CV), ma senza supporto termico. L’energia arriva da una batteria con celle LFP prodotte da CALB. Seppur la capacità non è ancora ufficiale, si ipotizza l’uso del pacco da 68,8kWh già visto su altri modelli Mazda. Le prestazioni non sono state ancora dichiarate. Ci si aspetta comunque una buona autonomia e tempi di ricarica assolutamente competitivi. L’arrivo in Europa è previsto per il 2026. I dettagli sui prezzi non sono ancora ufficiali. Ad ogni modo, il posizionamento stimato varia tra i 150.000 e i 300.000yuan, ovvero tra i 18.000 e 36.000€.