Come risultato dell’importante collaborazione tra Changan e la Casa giapponese, la Mazda EZ-6 è pronta per fare il suo debutto sul grande mercato automobilistico cinese. Secondo quanto diffuso, per il momento, il debutto è previsto per la Cina ma nel corso del 2025 dovremmo vedere il nuovo modello Mazda anche sul mercato europeo.

Ci troviamo certamente davanti ad una berlina che si contraddistingue grazie ad un design raffinato. Interessanti anche le caratteristiche tecniche grazie all’importante lavoro effettuato per portare su strada un modello performante e in grado di competere con il resto delle proposte attualmente disponibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli che rendono unica questo modello con versione elettrica pura o ibrida con range extender.

Mazda EZ-6 debutta sul mercato cinese

Non mancano mai le novità nel settore delle quattro ruote e per continuare a competere con altri costruttori, la casa automobilistica giapponese con sede a Fuchū ha deciso di portare sul mercato la nuova Mazda EZ-6.

Si tratta di una berlina con lunghezza di 492 cm, larghezza di 189, altezza di 148 e passo di 289 cm. Non passa certamente inosservata la cura dei dettagli che ha portato alla realizzazione di un modello inevitabilmente raffinato ed elegante. All’interno dell’abitacolo offre un innovativo quadro strumenti digitale da 10,1 pollici accompagnato da un sistema multimediale con schermo da 14,6 pollici. Per offrire un’esperienza di guida ottimale, sono presenti anche elementi come impianto audio a sei altoparlanti, caricatore wireless per smartphone da 50 W e sedili riscaldati e ventilati.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la Mazda EZ-6 si basa sulla piattaforma EPA1 della Changan. Nello specifico, la versione elettrica ospita un motore posteriore da 255 CV e 320 Nm di coppia accompagnato da una da 56,1 o 68,8 kWh, con un’autonomia rispettivamente di 480 e 600 km in base alla versione. La versione ibrida, invece, monta un motore termico 4 cilindri aspirato di 1,5 litri con 94 CV collegato ad un motore elettrico da 215 CV e 320 Nm di coppia. Anche in questo caso le batterie sono due, 18,9 o 28,4 kWh con un’autonomia di 105 e 160 km in modalità elettrica. Secondo quanto dichiarato, batteria e motore termico assicurano una percorrenza pari a ben 1.300 km.

Prezzi a partire da circa 18.000 euro per la versione ibrida e da 20.679 euro per la Mazxda EZ-6 elettrica.