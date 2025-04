Mazda CX-6e: il nuovo SUV elettrico si avvicina al debutto europeo

Il futuro dei SUV elettrici firmati Mazda si chiama CX-6e. Questo nuovo modello, attualmente in fase di test su strada, è stato immortalato in alcune immagini spia che ne rivelano le linee principali. Prima del suo arrivo in Europa, il veicolo sarà lanciato in Cina con il nome di MazdaEZ-60. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra Mazda e Changan, il colosso automobilistico cinese, con il quale è stato sviluppato un telaio condiviso anche con il SUV Deepal S07.

Tecnologia condivisa, anima Mazda

Sotto le pesanti coperture che ancora nascondono il design definitivo, nelle foto si intravedono forme scolpite e proporzioni simili al concept Arata, svelato tempo fa dal marchio. Nonostante il travestimento, è evidente come Mazda punti su uno stile moderno e aerodinamico. Una scelta tecnica interessante è l’adozione di telecamere al posto degli specchietti retrovisori. Una soluzione che riduce la resistenza dell’aria e proietta le immagini su schermi posizionati ai lati del cruscotto.

Anche se la meccanica sarà condivisa con Changan, il design e la filosofia del veicolo rimarranno tipicamente Mazda. Se le dimensioni corrisponderanno a quelle del modello cinese Deepal 007, ci si può attendere una lunghezza di circa 4,75m. Per quanto riguarda i motori, il nuovo SUV potrebbe offrire le stesse unità elettriche della berlina Mazda6e. Ovvero con potenze comprese tra 180 e 190kW, alimentate da pacchi batteria da 68,8 o 80kWh.

Non sono ancora disponibili immagini ufficiali degli interni, ma si ipotizza che il layout sarà minimalista e orientato al comfort. Insieme ad un cruscotto puramente digitale e a un ampio schermo centrale per il sistema di intrattenimento. Il debutto in Cina è previsto entro la fine dell’anno, mentre l’arrivo in Europa potrebbe avvenire poco dopo, mantenendo una forte somiglianza con la versione asiatica. Insomma le caratteristiche trapelate sono davvero numerose, ma ci sarà da aspettare ancora un po’ prima di poter ufficializzare ogni nuova caratteristica emersa.