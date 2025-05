Switch 2 avvistata prima del lancio: l’attesa sta per finire:

La febbre da Nintendo Switch 2 cresce di giorno in giorno. Anche se il lancio ufficiale è previsto per il 5 giugno, in rete sono già comparse le prime immagini della console. Un utente anonimo è riuscito a mettere le mani in anticipo sulla nuova piattaforma e ha condiviso un video di unboxing che ha immediatamente catturato l’attenzione della community online. Il filmato, durato appena otto secondi, ha mostrato per la prima volta l’interno della confezione rossa, rivelando un design in linea con le attese.

Switch 2: produzione regolare e lancio senza intoppi all’orizzonte

Pubblicato inizialmente su YouTube e X, il video è stato rimosso da Nintendo dalla prima piattaforma, mentre resta ancora disponibile sulla seconda. Prima che la clip sparisse, il suo autore ha dichiarato che la console è al momento inutilizzabile. Un aggiornamento obbligatorio previsto per il day one è infatti necessario per sbloccare le funzionalità della macchina. La mossa di Nintendo appare come un modo per evitare utilizzi anticipati, considerando che alcune unità potrebbero accidentalmente finire in mani curiose prima del tempo previsto.

Intanto, la distribuzione della Switch 2 sembra procedere regolarmente. Numerose segnalazioni confermano che le console stanno raggiungendo i magazzini dei grandi rivenditori, in vista della giornata del lancio ufficiale. Al momento non si registrano problemi nella filiera produttiva o nella logistica, elemento che fa ben sperare per una partenza senza ritardi. L’unico dato fuori dalla norma è l’elevato numero di preordini, soprattutto in Giappone, in cui la domanda ha già superato le aspettative.

La strategia di Nintendo si sta dimostrando efficace. Bloccando temporaneamente l’uso della console fino all’uscita ufficiale, l’azienda evita fughe di notizie più gravi e garantisce un’esperienza uniforme al debutto. Nel frattempo, il video trapelato ha comunque acceso la curiosità degli appassionati, alimentando le discussioni sui social. Anche i commenti, spesso ironici, testimoniano l’attesa per un prodotto che promette di essere uno dei protagonisti dell’anno.