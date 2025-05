Automobili Lamborghini lascia il segno al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025

Lo scorso 24 e il 25 maggio 2025, Automobili Lamborghini ha partecipato al celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este dedicato alle vetture che hanno fatto la storia dell’automotive. La splendida cornice del Lago di Como ha ospitato la kermesse e l’evento parallelo Fuoriconcorso.

La giuria internazionale ha valutato l’eccellenza stilistica e tecnica delle vetture d’epoca iscritte al Concorso d’Eleganza Villa d’Este mentre il Fuoriconcorso, con il tema “Velocissimo”, era incentrato sul mondo racing. Queste due anime fanno parte della storia e dell’eccellenza di Automobili Lamborghini che ha lasciato il segno in entrambi gli eventi.

La protagonista a Villa d’Este è stata certamente la Miura SV del 1972, la prima supercar della Casa di Sant’Agata Bolognese. La vettura in concorso era certificata dal Lamborghini Polo Storico, a riprova dell’importanza della tradizione per il marchio.

Automobili Lamborghini era presente al Concorso d’Eleganza Villa d’Este e al Fuoriconcorso con alcune delle supercar più esclusive di sempre

Certificata nel 2018, la Miura SV del 1972 rappresenta una evoluzione della Miura, vettura che ha ridefinito il concetto stesso di supercar. Iscritta nella Classe C “Renaissance: The Post-War European Sports Car Comes of Age”, la Miura SV era l’unica Lamborghini iscritta al concorso.

Al Fuoriconcorso, invece, erano presenti tre vetture molto diverse tra loro ma altrettanto importanti per Automobili Lamborghini. Al fianco della Diablo SVR, in fase di certificazione presso il Lamborghini Polo Storico, si poteva ammirare anche una monoposto di Formula 1 facente parte dalla collezione del Museo e la Countach LP400 S “Pace Car”. L’occasione è stata perfetta per poter consegnare al proprietario la certificazione di autenticità e il relativo libro ufficiale.

Le tre vetture incarnano l’essenza del tema “Velocissimo” che ha caratterizzato il Fuoriconcorso dedicato alle vetture da corsa. Infatti, la Diablo SVR è una evoluzione pensata esclusivamente per le piste, mentre la Countach LP400 S “Pace Car” è la vettura utilizzata come Safety Car al Gran Premio di Formula 1 di Monaco nel 1981. Infine, la Lamborghini Formula 1 è l’emblema stesso delle corse e delle competizioni motoristiche.