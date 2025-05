UGREEN NASync DXP4800 Plus: NAS versatile, potente e di qualità – Recensione

Il mercato dei NAS si sta facendo rapidamente sempre più affollato, a fianco delle quotate QNAP, Synology e Terramaster, nell’ultimo periodo si sta posizionando anche UGREEN, azienda capace di evolvere la sua posizione nel mondo dell’elettronica, andando oltre la creazione di accessori legati all’informatica, per entrare prepotentemente nel mondo dei NAS di alto livello. Negli ultimi mesi abbiamo avuto l’occasione di testare in maniera approfondita l’UGREEN NASync DXP4800 Plus, un NAS a 4-bay dalle prestazioni veramente molto interessanti. Scopriamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

All’interno della confezione l’utente può trovare tutto il necessario per il funzionamento del prodotto, comprensivo sia di viti e staffe per il montaggio degli hard disk, che cavi per il collegamento alla presa a muro (essendo sprovvisto di batteria). Di base, a meno che non si acquisti un set particolare, viene commercializzato senza dischi, dando la possibilità al consumatore di scegliere ciò che gli aggrada tra le tantissime opzioni presenti sul mercato.

L’azienda, oltre all’UGREEN NASync DXP4800 Plus, ci ha inviato anche quattro dischi Seagate (modello ST4000NE001-2MA101), sono dischi ottici con interfaccia SATA e protoccolo ATA, tutti da 4TB (per un totale di 16TB) ed una velocità di rotazione di 7200RPM. In questo modo abbiamo avuto l’opportunità di provare in modo approfondito anche il sistema operativo in tutte le sue funzionalità, ricordando che comunque i dischi devono sempre essere acquistati a parte.

Design e Estetica

Sin dal primo impatto, il prodotto appare essere robusto di ottima qualità generale, il case è realizzato prevalentemente in metallo, con una colorazione grigio opaco davvero molto elegante (non trattiene le impronte e la polvere si vede poco). La plastica la ritroviamo anteriormente e posteriormente, un binomio vincente che non stona, ed a tutti gli effetti ricorda che stiamo parlando di un NAS di livello elevato.

Sulla superficie si trova un unico pulsante fisico, posto nella parte anteriore, da utilizzare per l’accensione/spegnimente. Appena sopra sono posizionati i quattro slot per i dischi rigidi, dotati di un meccanismo di chiusura più “sicuro” di altri NAS in commercio, in quanto devono essere sbloccati con la rotazione di un piccolo meccanismo. Gli alloggiamenti sono preformati per dischi da 3,5 pollici, i quali possono essere montati facilmente senza l’utilizzo di viti di alcun tipo; allo stesso modo sono compatibili con dischi da 2,5 pollici, ma in questo caso si rende necessario l’utilizzo di viti, che potete comunque trovare in confezione (oltre al cacciavite per tutte le operazioni). A fianco del pulsante si trovano cinque LED di stato che certificano il funzionamento del NAS e la sua connessione alla rete, possono essere disattivati in modo permanente o solo in determinati periodi tramite il software.

Spostando l’attenzione nella parte posteriore spicca il grande filtro antipolvere magnetico che si appoggia delicatatamente sulla ventola di grandi dimensioni, da 140 millimetri, che si occupa del raffreddamento di tutta la componentistica interna. Quest’ultima non è particolarmente rumorosa, può tranquillaente funzionare anche in un ambiente silenzioso come una biblioteca, senza arrecare fastidio. Abbiamo sicuramente apprezzato la scelta del filtro magnetico che, oltre a trattenere perfettamente la polvere, è molto facile da pulire. Le dimensioni di UGREEN NASync DXP4800 Plus sono generalmente contenute, infatti raggiunge 26 x 18 x 18 centimetri, i materiali utilizzati per la sua realizzazione sono resistenti e di qualità, oltre ad un design elegante che lo rende compatibile sia con ambienti domestici che uffici.

Hardware e Connettori

Il prodotto recensito è un NAS 4-bay, che supporta 4 HDD SATA e 2 SSD M.2, per un massimo di 112TB, suddivisi equamente in 24TB per gli HDD e 8TB per gli SSD ciascuno. Quest’ultimi possono essere inseriti nel dispositivo aprendo il piccolo sportellino, dietro il quale si nascondono i due alloggiamenti preposti, oltre agli slot per la memoria RAM. Di base viene commercializzato con 8GB di RAM DDR5 SO-DIMM (ma può essere incrementata fino ad un massimo di 64GB).

Il processore è un Intel Pentium Gold 8505, con 5 core e 6 threads, di dodicesima generazione, affiancato da un disco rigido di 128GB (sul quale è installato il sistema operativo). I connettori fisici, dislocati anteriormente e posteriormente, sono sufficientemente vari e pronti a soddisfare tutte le esigenze degli utenti. In particolare, appena al di sotto degli alloggiamenti degli HDD troviamo il lettore SD, una porta USB-C ed una USB-A 3.2, entrambe capaci di raggiungere una velocità di trasferimento di 10 GB/s. Spostando l’attenzione sul posteriore, ecco arrivare due porte USB-A (con trasferimento a 480 Mb/s), una USB 3.2 Gen1, una HDMI con video in 4K e ben due porte ethernet (una a 2,5Gbit/s ed una a 10Gbit/s).

Sistema operativo e prestazioni

Il sistema operativo di UGREEN NASync DXP4800 Plus è UGOS, basato su Debian 12, dotato di interfacce abbastanza comprensibili, ma con una elevata possibilità di personalizzazione. I passi in avanti compiuti dal suo lancio ufficiale, avvenuto agli inizi del 2024, sono stati molti, tanto da essere considerato un degno rivale di TrueNAS o Synology DSM.

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti fisici, la configurazione iniziale è davvero semplici ed alla portata di ogni utente, basta seguire una procedura composta da tante schermate che vi guideranno nella creazione dell’array RAID, seguita dalla configurazione della rete e degli utenti. Il sistemad di controllo fa affidamento su un interfaccia web che può essere raggiunta direttamente tramite il proprio browser, oltre all’applicazione mobile compatibile sia con iOS che con Android. In entrambi i casi la navigazione è fluida, i menù sono organizzati in modo logico, e permettono di accedere rapidamente alla maggior parte delle funzioni ed impostazioni (come gestire gli utenti, monitorare il sistema, accedere ai dati salvati e trasferire file). L’accesso è possibile anche da remoto, e non connessi alla stessa rete internet, tutto viene configurato in modo completamente automatico, senza dover settare impostazioni particolari.

L’App Center di UGOS è stato rifornito di un buon numero di applicazioni che gli utenti possono decidere di installare all’interno del nas, sono presenti ad esempio Jellyfin, Home Assistant, ma anche software per gestire backup di vario genere. Il prodotto supporta le macchine virtuali, in modo da permettere l’esecuzione di sistemi operativi all’interno del NAS, la virtualizzazione è discreta, anche se migliorabile e non al livello di piattaforme ben più conosciute. I settaggi dei livelli RAID sono classici (0,1,5,6 e 10), mentre viene supportato il file system Btrfs (ma non ZFS). Se interessati invece ai protocolli di rete, segnaliamo il supporto a SMB, NFS, FTP e FTPS, SSH e Telnet, Rysnc, WebDAV, UPnP e bonjour, con l’aggiunta di IPv6 per DDNS.

Le prestazioni sono generalmente molto buone, il processore, con la frequenza di clock a 4,4GHz, riesce ad inserirsi alla perfezione nella fascia media, con prestazioni single-core che superano i ben più comuni Intel Celeron che troviamo sui diretti concorrenti. Parlando di consumi energetici, nel nostro test, con quattro HDD attivi, ha consumato in media 35 watt quando inattivo, per poi salire a 65 watt durante il trasferimento di dati.

Conclusioni e prezzo

In conclusione UGREEN NASync DXP4800 Plus ha dimostrato di essere una valida alternativa ai modelli di casa Synology o QNAP, segnando una forte crescita nel sistema operativo, sempre migliore in termini di prestazioni, di applicazioni che possono essere installate e di accessibilità da parte anche dei consumatori meno esperti. La versatilità del prodotto è chiaramente sotto gli occhi di tutti, e convince inizialmente con un design di altissima qualità, realizzato con materiali di pregio e resistenti, a cui si aggiunge appunto la possibilità di fare affidamento sulla modularità sia in termini di HDD che di memoria RAM effettivamente installabile. Il processore scelto rende il NAS non solo un mero dispositivo di archiviazione, ma anche un centro multimediale su cui poter fare affidamento per accedere a tutti i contenuti presenti al suo interno. La presenza di connettori di alto livello, come appunto la corretta disposizione anteriore e posteriore, oltre alla porta ethernet da 10Gbit, amplia ancora di più le possibilità di utilizzo di un dispositivo nato per distinguersi ed accorciare le distanze con i mostri sacri del settore.

UGREEN NASync DXP4800 Plus può essere acquistato direttamente su Amazon ad un prezzo di listino di 699,99 euro, a questo link. La variante linkata, che trovate anche qui sotto, è da considerarsi senza dischi, per cui dovranno essere aggiunti ed acquistati a parte dal consumatore.