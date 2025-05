Starlink sfruttato per la connettività sui treni?

Presto potrebbero arrivare interessanti novità per i treni ad Alta Velocità. A tal proposito, Ferrovie dello Stato sta esplorando nuove soluzioni tecnologiche per potenziare la connettività a bordo. In particolare, l’azienda sta valutando l’uso della rete Starlink. La notizia è stata confermata ufficialmente dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Secondo quanto dichiarato da Matteo Salvini, al momento, è in corso una fase sperimentale. La quale coinvolge due diversi fornitori di servizi satellitari. Tra cui spicca la piattaforma sviluppata da SpaceX, fondata da Elon Musk.

Starlink e Ferrovie dello Stato: dettagli sulla possibile coopertazione

Il ministro Salvini ha sottolineato come una delle sue priorità è assicurare ai passeggeri una connessione internet continua lungo l’intera tratta ferroviaria Milano-Roma. Area spesso soggetta a interruzioni a causa delle limitazioni delle reti mobili tradizionali. Per tale motivo, Ferrovie dello Stato ha deciso di testare tecnologie che possano superare suddetti ostacoli. L’idea è di montare sulle carrozze una speciale antenna Starlink che intercetti il segnale dai satelliti in orbita per poi diffondere un collegamento Wi-Fi a bordo. Tale sistema potrebbe essere esteso anche alle stazioni ferroviarie più remote o con copertura scarsa.

Ferrovie dello Stato ha ufficializzato l’avvio di “prove di laboratorio” e sperimentazioni, precisando che gli esperimenti potrebbero coinvolgere le varie società del gruppo FS.

Non sono però mancate le critiche all’iniziativa. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha espresso timori riguardo a un eccessivo affidamento a tecnologie americane. Anche esponenti del Partito Democratico, come i senatori Lorenzo Basso e Antonio Nicita, hanno ironizzato sull’interesse del ministro Salvini verso Musk. Definendo la sperimentazione quasi come un “regalo” a Starlink. Salvini ha risposto liquidando tali obiezioni come polemiche “pretestuose”.

Al momento il progetto è ancora in fase di sviluppo. Non resta che attendere per maggiori dettagli riguardo la diffusione della connettività a bordo dei treni ad Alta Velocità e del possibile intervento di Starlink.